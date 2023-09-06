Çarşamba Belediyesi Ücretsiz Kültür Sanat Kurslarına Kayıtlar Başladı

Çarşamba Belediyesi tarafından ücretsiz verilen kültür, sanat kurslarında kayıtlar başladı. Robotik kodlamadan halk oyunlarına, işaret dilinden tiyatro, drama kursuna kadar pek çok kursa ücretsiz katılım imkanı bulacak kişilerin 20 Eylül'e kadar kayıt yaptırması gerekiyor.

Çarşamba Belediyesi tarafından ücretsiz verilen kültür, sanat kurslarında kayıtlar başladı.

Robotik kodlamadan halk oyunlarına, işaret dilinden tiyatro, drama kursuna kadar per çok kursa ücretsiz katılım imkanı bulacak kişilerin 20 Eylül'e kadar kayıt yaptırması gerekiyor.

Çarşamba Belediyesi ve TÜGVA iş birliği ile açılan kurslarda kayıtlar Sezai Karakoç Gençlik Merkezi'nde alınacak. TÜGVA yeni sezon kurslarında, Robotik Kodlama, Zeka Oyunları, Yazılım, Resim, Ney, İngilizce, Ders Etütleri, Değerler Eğitimi, Kur'an Eğitimi, Yetişkin El Sanatları (Tezhip, Rölyef, Dikiş ve El Nakışları) olacak.

Belediye Başkanı Halit Doğan, "Kültürümüzün önemli parçası halk oyunları ve tiyatro-dramanın yanı sıra gençlerimizin kendilerini geliştirebilecekleri; robotik kodlama, yazılımın yanı sıra en az bir tane müzik aleti çalmayı rahatlıkla öğrenebilecekleri, resimle görsel zekalarını geliştirebilecekleri, işaret dili ve akıl oyunları ile kişisel gelişimlerine katkı yapabilecekleri kurslarımızı ücretsiz olarak sunuyoruz. İlçemizde sanatın gelişimi, gençlerimizin bu gelişmeye dahil olması için elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.