Carettaların geldiği kumsala uyarı levhaları asıldı - Haberler

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Carettaların geldiği kumsala uyarı levhaları asıldı

AA - Kültür Sanat
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Carettaların geldiği kumsala uyarı levhaları asıldı

Mersin'in Erdemli ilçesinde, caretta caretta kaplumbağalarının yumurtalarını bıraktığı kumsala uyarıcı levhalar asıldı, çevrede temizlik yapıldı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde, caretta caretta kaplumbağalarının yumurtalarını bıraktığı kumsala uyarıcı levhalar asıldı, çevrede temizlik yapıldı.

Kaplumbağaların önemli üreme merkezlerinden Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü sahilinde, Toroslar Kaymakamlığı, Mersin Üniversitesi (MEÜ), Toroslar Belediyesi ve Toroslar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce "Toroslar'dan Akdeniz'e Uzanan El" etkinliği düzenlendi.

MEÜ Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Serap Ergene öncülüğündeki etkinlikte, kaplumbağaların yuvalarına uyarıcı levhalar asıldı, çevrede de temizlik yapıldı.

Katılımcılar, kaplumbağaların zarar görmemeleri için bölgeye koruyucu kafesler de yerleştirdi.

Ergene, gazetecilere, yumurtlama döneminde gecikme yaşandığını belirterek, "Normalde mayıs ayında yapılması gereken çıkışlar havaların soğuk olmasından kaynaklı pek gerçekleşmedi. Havaların ısınmasıyla bir ay gecikmeli olarak yoğun bir yuvalama görüyoruz. Enstitünün sahiline geçen yıl 285 deniz kaplumbağası yuvalama yapmıştı. Bu yıl rakamın 300'ü geçmesini bekliyoruz." dedi.

Kumsallara bırakılan atıkların canlıları etkilediğini vurgulayan Ergene, "Sahillere atılan özellikle plastik atıklar deniz kaplumbağalarının yaşamını olumsuz yönde etkiliyor. Üreme alanlarında çevre temizliği yapılması bunun için önemli. Sahillerdeki plastikleri toplayarak yavru carettaların çıkış dönemi için hazırlık yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Ergene, yuvadan çıkış yapan yavru sayılarının eylül sonunda belirleneceğini ifade ederek, kent genelindeki üretim alanlarında bu sezon 4 bine yakın yavru çıkışı beklediklerini kaydetti.

Etkinliğe katılan gönüllülerden Aynur Kara, hem kaplumbağalar hakkında bilgi aldıklarını hem de temizlik çalışması yaptıklarını söyledi.

AA / Kültür Sanat

Hisarcık Erdemli Ergene Mersin Kültür Sanat Haberler

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