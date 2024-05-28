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Çankırı Müzesi Ziyaretçilerini Tarih Yolculuğuna Çıkarıyor

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Çankırı'da 8,5 milyon yıllık fosillerin sergilendiği Çankırı Müzesi, ziyaretçilerini tarih yolculuğuna çıkartıyor. Müzede sergilenen zürafagiller, gergedangiller, kılıç dişli kaplan gibi hayvanlara ait 8,5 milyon yıllık fosiller büyük ilgi görüyor.

Bu müze ziyaretçilerini 8,5 milyon yıl öncesine götürüyor

ÇANKIRI - Çankırı'da 8,5 milyon yıllık fosillerin sergilendiği Çankırı Müzesi ziyaretçilerini tarih yolculuğa çıkartıyor.

İkinci Abdülhamit döneminde yapılan ve yaklaşık 90 yıl hükümet konağı olarak hizmet veren bina, 2017 yılında restorasyon çalışmasının ardından müzeye dönüştürüldü. Tarihi binada yer alan Çankırı Müzesi'nde sergilenen zürafagiller, gergedangiller, kılıç dişli kaplan gibi hayvanlara ait 8,5 milyon yıllık fosiller, ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkartıyor. Müze Çankırı ve il dışından gelen vatandaşlardan büyük ilgi görüyor.

"Burada soyu tükenmiş birçok hayvanın fosilleri sergileniyor"

Müzeyi ziyarete gelen vatandaşlardan Muhammet Demirbaş, "Çankırı Müzesi'ne çocuklarımızla birlikte geldik. Burada soyu tükenmiş birçok hayvanın fosilleri sergileniyor. Özellikle çocuklarımızın ilgisini çok çekti. Bizim için de güzel bir aktivite oldu, beğendik" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kültür Sanat

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