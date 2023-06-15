Üye Girişi
Haberler
Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde okunan 'Bayrak' şiiri klip haline getirildi

Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde okunan 'Bayrak' şiiri klip haline getirildi

Kültür Sanat Haberleri

Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde eğitim gören Cibutili öğrencinin okuduğu 'Bayrak' şiiri için hazırlanan klip sosyal medyada büyük ilgi gördü. Sinema ve Televizyon Bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan klip, duygulu bir şekilde okunan şiir ile sosyal medya kullanıcılarından büyük beğeni topladı.

Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde eğitim gören Cibutili öğrencinin okuduğu "Bayrak" şiiri için hazırlanan klip sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde eğitim gören Cubiti vatandaşı Housseina Gahar Mahammad, YÖK Başkanı Erol Özvar'ın kampüsü ziyareti sırasında "Bayrak" şiirini okudu. Ezberlediği şiir ile büyük beğeni toplayan Housseina Gahar Mahammad için Sinema ve Televizyon Bölümü öğrencileri tarafından klip hazırlandı. Stüdyo ortamında "Bayrak" şiirini okuyan Housseina Gahar Mahammad için hazırlanan klip sosyal medyada paylaştı. Duygulu bir şekilde okuduğu şiir sosyal medya kullanıcılarından büyük beğeni topladı. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kültür Sanat

Karatekin Üniversitesi Çankırı Kültür Sanat Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title