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Çankırı'da tarihi eser operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

Çankırı'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçunu işleyen 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda tarihi eser ve silah ele geçirildi.