Çankırı'da tarihi eser operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı
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Çankırı'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçunu işleyen 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda tarihi eser ve silah ele geçirildi.
Çankırı'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçunu işleyen şüphelilere yönelik 4 adrese operasyon düzenledi.
Söz konusu adreslerdeki aramalarda, Bizans ve Roma dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 512 sikke, 229 çeşitli tarihi eser, 4 dedektör, 1 kılıç, 1 tabanca, 3 av tüfeği, 7 gram esrar ve hassas terazi ele geçirildi.
Olayla ilgili 4 şüpheli yakalandı.
Kaynak: AA / Kültür Sanat