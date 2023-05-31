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Çankaya Evleri Kursiyerleri Yıl Sonu Sergileri Açacak

Çankaya Evleri Kursiyerleri Yıl Sonu Sergileri Açacak

Kültür Sanat Haberleri

Çankaya Evleri kursiyerleri bir yıllık emeklerini sergilemeye hazırlanıyor. Yaklaşık 100 branşta ürünlerin yer alacağı sergide, mini konserler, atölye ve etkinlikleri de başkentlilerle buluşacak.

Çankaya Evleri kursiyerleri bir yıllık emeklerini sergilemeye hazırlanıyor.

Çankaya Belediyesince yapılan açıklamaya göre, 6-13 Haziran'da Çiğdem, Yüzüncü Yıl, Ayrancı, Emek, Esat, Beysukent, Dikmen, Sokullu Maltepe ve Yıldız'daki 26 Çankaya Evi'nde yıl sonu sergileri açılacak.

Resimden rölyefe, takı tasarımından seramiğe, örgüden dekoratif ev aksesuarlarına kadar yaklaşık 100 branşta ürünlerin yer alacağı sergide, mini konserler, atölye ve etkinlikleri de başkentlilerle buluşacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Çankaya Evleri'nin sayısını artıracaklarını bildirerek, şunları kaydetti:

"Vatandaşa hizmet yolunda birçok ilke imza attık. Çankaya Evlerimizde vatandaşlar sosyalleşmenin yanı sıra boş vakitlerini iyi bir şekilde değerlendiriyorlar. Onların gayreti ve azmini gördükçe ne kadar doğru yolda olduğumuzu anlıyoruz."

Kaynak: AA / Esra Ağaçyetiştiren - Kültür Sanat

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