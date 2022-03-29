Çankaya Belediyesi, Türközü, Öveçler ve Cebeci'de iftar çadırı kuracak

ÇANKAYA, ANKARA (AA) - Çankaya Belediyesince ramazan dolayısıyla Türközü, Öveçler ve Cebeci bölgelerinde iftar çadırı kurulacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 2014'ten beri ramazan ayında kurulan iftar çadırlarında bugüne kadar yüz binlerce kişiye yemek ikram edildi.

Kovid-19 salgını nedeniyle ilçede iki yıldır iftar çadırı kurulamazken, bu yıl Türközü, Öveçler ve Cebeci bölgelerindeki çadırlarda vatandaşlara yemek dağıtılacak.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, iki yıl aradan sonra vatandaşlarla tekrar ramazan sofralarında buluşacaklarını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Pandemi süresince tüm halkımızın maddi manevi yanında olmak için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Halk Kart, gıda yardımları, kışlık giyecek yardımları gibi desteklerimizle halkımızın yanında oluyoruz. Üniversite öğrencilerimize ücretsiz akşam yemeği desteği veriyoruz. Sınavlara hazırlıkta ücretsiz kurslar düzenliyoruz."

Taşdelen, bu yıl yine sofraları vatandaşlarla paylaşacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, vatandaşlara hayırlı ramazanlar diledi.