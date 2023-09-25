Çankaya Belediyesi Sound Of Europe Müzik Festivali Müzikseverlerle Buluştu

Çankaya Belediyesi'nin ikinci kez düzenlediği Sound Of Europe müzik festivali, Avrupa'nın ve ülkenin genç müzisyenlerini, Ahlatlıbel Atatürk Parkı'nda müzikseverlerle buluşturdu. Festivalde cazdan rock müziğe, blues müziğe kadar farklı tarzlarda müzik grupları sahne aldı.

Çankaya Belediyesi'nin ikinci kez düzenlediği Sound Of Europe müzik festivali, Avrupa'nın ve ülkenin genç müzisyenlerini, Ahlatlıbel Atatürk Parkı'nda müzikseverlerle buluşturdu.

Çankaya Belediyesi ilkini geçen yıl düzenlediği, Türkiye'den ve Avrupa'dan müzik gruplarının sahne aldığı Sound Of Europe müzik festivalinde müzikseverleri buluşturdu. Festival, bu sene 22, 23 ve 24 Eylül 2023 tarihlerinde İstanbul Alan Kadıköy, Ankara Çankaya Ahlatlıbel Atatürk Parkı ve İzmir Bostanlı Seyir Terası'nda üç farklı şehirde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Ahlatlıbel Atatürk Parkında sahne alan gruplar geniş müzikal seçkileriyle Ankaralılara müzik keyfi sundu.

Cazdan rock müziğe blues müzikten elektronik müziğe kadar farklı müzik gruplarının sahne aldığı festivalde Ukulele Ankara Topluluğu, Kid Colling Cartel, Sunkissed Child, Chefket, Candlelight Ficus, Effetto Carsico Trio, Vila Navio, Monica Bulanda Trio, Jan Mittendrop & Sarp Keskiner ft. Moe Joe, Deli Teli müziğin evrensel dilini yansıttı.

Avrupa'dan birbirinden farklı müzikal tarzı benimsemiş 13 grup ve solo proje, festival kapsamında Türkiye'den yeni seslerle aynı sahnede yer aldı. 30'dan fazla konserde 70'i aşkın yabancı ve yerli sanatçının yer aldığı festivalde, bu yıl konserlere ek olarak "ustalık sınıfları" ve atölyeler de organize edildi.