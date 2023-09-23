Çankaya Belediyesi Sound Of Europe Müzik Festivali İkinci Kez Düzenlendi

Çankaya Belediyesi, Avrupa'nın ve ülkenin genç müzisyenlerini müzik tutkunlarıyla buluşturan Sound Of Europe müzik festivalinin ikinci kez düzenlendiği açıklandı. Festivalde cazdan rock müziğe, blues müzikten elektronik müziğe kadar farklı tarzlarda müzik grupları sahne aldı. Festival, hafta sonu da devam edecek.

Çankaya Belediyesi ilkini geçen yıl düzenlediği Sound Of Europe müzik festivalinin ikincisinde, Avrupa'nın ve ülkenin genç müzisyenlerini müzik tutkunlarıyla buluşturdu.

Türkiye'den ve Avrupa'dan müzik gruplarının Ahlatlıbel Atatürk Parkı'nda sahne aldığı etkinliğin ilk gününde gruplar geniş müzikal seçkileriyle Ankaralılara müzik keyfi sundu.

Cazdan rock müziğe, blues müzikten elektronik müziğe kadar farklı müzik gruplarının sahne aldığı festivalin ilk gününde Ukulele Ankara Topluluğu, Kid Colling Cartel, Sunkissed Child, Chefket ve Candlelight Ficus müziğin evrensel dilini yansıttı.

Yeni müzisyenlere destek olmak amacıyla bu yıl ikincisi düzenlenen festival, hafta sonu da saat 18.00 itibarıyla Ahlatlıbel Atatürk Parkına gelecek Ankaralılara güzel bir hafta sonu yaşatacak.

TÜRKİYE'DE AYNI ANDA 3 İLDE MÜZİK FESTİVALİ

Sound of Europe Festivali geçen yıl ilk edisyonuyla ücretsiz konserlerle binlerce müziksevere ulaşmasını sağlamıştı. Festival, bu sene 22, 23 ve 24 Eylül 2023'te İstanbul Alan Kadıköy, Ankara Çankaya Ahlatlıbel Atatürk Parkı ve İzmir Bostanlı Seyir Terası'nda üç farklı şehirde eş zamanlı olarak gerçekleştiriliyor.

Avrupa'dan birbirinden farklı müzikal tarzı benimsemiş 13 grup ve solo proje, festival kapsamında Türkiye'den yeni seslerle aynı sahnede olacak. Festivalde 30'dan fazla konserde 70'i aşkın yabancı ve yerli sanatçı yer alıyor. Bu yıl konserlere ek olarak festival kapsamında "ustalık sınıfları" ve atölyeler de organize edilerek içerik yelpazesi genişletildi.

Ahlatlıbel Atatürk Parkı'nda devam eden festivalin hafta sonu programı şöyle:

-23 Eylül 2023 Cumartesi

Effetto Carsico Trio / Vila Navio

-24 Eylül 2023 Pazar

Monica Bulanda Trio / Jan Mittendrop & Sarp Keskiner ft. Moe Joe / Deli Teli