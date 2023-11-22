Çankaya Belediyesi Kadın Yazarlar Haftası Etkinlikleri Başladı

Çankaya Belediyesi'nin bu yıl yedincisini düzenlediği 'Kadın Yazarlar Haftası' başladı. Etkinliklerde yazarlar Ayşe Başak Kaban, Funda Özyurt ve Burcu Hatipoğlu imza günleri ile yer alacak.

Çankaya Belediyesi'nin bu yıl yedincisini düzenlediği "Kadın Yazarlar Haftası" başladı. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında düzenlenen etkinliklerde yazarlar Ayşe Başak Kaban, Funda Özyurt ve Burcu Hatipoğlu imza günleri ile yer alacak. 20 Kasım'da başlayan etkinlikler, tiyatro oyunları, forum, paneller ve dayanışma stantlarıyla hafta boyunca Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde Çankayalılarla buluşacak.

Çankaya Belediyesi'nin bu yıl yedincisini düzenlediği "Kadın Yazarlar Haftası" başladı. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte, tiyatro oyunları, forum, paneller ve dayanışma stantlarıyla hafta boyunca Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde Çankayalılarla buluşacak. Kadın Yazarlar Haftası süresince de yazarlarla Ayşe Başak Kaban, Funda Özyurt ve Burcu Hatipoğlu söyleşileri ve ardından imza günleri ile yer alacak.

20 Kasım'da tiyatro oyunu "Bacı mısın, Peri misin, Müz Mü?" tiyatro oyunu ile başlayan ve 21 Kasım'da "Şiddete, Ayrımcılığa ve Nefrete Karşı Bir Aradayız" forumu ile devam eden etkinliklerde dayanışma stantları ve "İstanbul Sözleşmesi İçin Çiziyoruz" atölyesi de büyük ilgi gördü. Kadın Yazarlar Haftasıyla birleştirilen 25 Kasım etkinlikleri kapsamında, yazar Ayşe Başak Kaban'ın "Ben, Kendim ve Bergen" kitabının söyleşisi ve imza günü de 23 Kasım'da düzenlenecek.

ETKİNLİK TAKVİMİ

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde düzenlenen etkinliklerin hafta boyu sürecek takvimi ise şöyle:

22 KASIM ÇARŞAMBA

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede İnatçı İyimserlik Paneli

Saat: 18.00

Hatice'nin Hecesi Tiyatro Oyunu

Saat: 20.30

23 KASIM PERŞEMBE

Ayşe Başak Kaban ( Ben, Kendim ve Bergen)

Söyleşi ve İmza Günü

Saat: 18.00

24 KASIM CUMA

Funda Özyurt (Adanmış Hayatlar)

Söyleşi ve İmza Günü

Saat: 14.00

Burcu Hatipoğlu

Söyleşi ve İmza Günü

Saat: 16.30