Çankaya Belediyesi Adalet Ağaoğlu'na yeni bir kütüphane açacak

Çankaya Belediyesi, Karapınar Çankaya Evi'nde Adalet Ağaoğlu'nun adının verileceği yeni bir kütüphane açmaya hazırlanıyor. Böylece kütüphane sayısı 16'ya yükselecek.

Okulların açılmasıyla daha aktif kullanılan Çankaya Belediyesi kütüphaneleri özellikle öğrencilerin ilk tercihleri arasında yer alıyor. Cumhuriyetin ilk yıllarında Çankaya'da yaşayan şair ve yazarların isimlerini taşıyan kütüphaneler, ilçe halkı ve özellikle üniversite öğrencileri tarafından sakin bir ders çalışma ortamı sunması nedeniyle tercih ediliyor. Çankaya Belediyesi'nin neredeyse her semtte bir kütüphanesi bulunuyor. Yakın zamanda Karapınar Çankaya Evi'nde Adalet Ağaoğlu anısına yeni bir kütüphane daha açılacak. Böylece 15 olan kütüphane sayısı 16'ya yükselecek.

ÇANKAYA'DA BEBEKLERE DE KÜTÜPHANE VAR

Çankaya Belediyesi, yetişkinlerin yanı sıra bebeklerin, görme engelli vatandaşların yararlanabildikleri kütüphaneleri ile de hizmet veriyor. Beytepe'de Minik Adımlar Bebek Kütüphanesi, görme engelli vatandaşların yararlandığı Aşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezi'nde yer alan Sesli Kütüphane ve İmrahor Mahallesi'ndeki İşçi Kütüphanesi hafta içi 09.00-17.00 arasında hizmet sunuyor. Gezici kütüphane ise Çankaya'nın köylerine, çeşitli mahallelere ve okullara herhangi bir gün ve saat gözetmeden etkinlikler kapsamında ziyarette bulunuyor.