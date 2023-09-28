Çankaya Belediyesi Açık Hava Sinema Günleri Sona Erdi

Çankaya Belediyesi'nin temmuz ayında başladığı Açık Hava Sinema Günleri, 24 Eylül'de sona erdi. Çankaya'da 18 farklı noktada gösterilen sinemanın ilgi çeken filmlerini yaklaşık 30 bin kişi izledi.

Çankaya en sıcak geleneği "Açık Hava Sinema Günleri", 24 Eylül'de Esat Özgürlük Meydanı'ndaki gösterimin ardından sona erdi. Temmuz ayında başlayan ve eylül ayının son haftasına kadar devam eden Çankaya Açık Hava Sinema Günleri etkinliği, Başkentlilerden de büyük ilgi gördü. Başkent genelinde 18 farklı noktadaki gösterimleri 30 binden fazla Çankayalı kişi izledi.

SİNEMA İLE ESKİ GÜNLERE DÖNÜŞ

Nostalji dolu günleri, birlik ve beraberlik içinde, mahalle kültürünü yeniden canlandırarak yaşattıklarını belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Ekonomik olarak da zor zamanlardan geçtiğimiz şu günlerde, açık hava sinema ile halkımıza farklı bir atmosfer yaşatmış olmaktan mutluyuz. Hem o eski güzel günleri tekrar yaşatmak, hatırlatmak istedik hem de Çankayalı hemşerilerimizi sosyal etkinliklerle bir araya getirmek istedik. Halkımızı parklarımız ve kent meydanına dönüştürdüğümüz pazaryerlerinde kültürel etkinliklerle buluşturmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

MİNİK ÇANKAYALILARA 10 D SİNEMA SÜPRİZİ

Çankaya Belediyesi, bu yıl Müstakbel Damat, Kim Bu Aile, Barış Akarsu Merhaba ve The Batman filmlerini Başkentlilerle buluşturdu. Etkinliklere katılan vatandaşlar, patlamış sıcak mısır ve su ikramı ile açık havada sinema keyfi yaşadı. Ayrıca bu yıl 10D sinema gezici otobüsünü de hizmete sunan Çankaya Belediyesi, film gösterimleri öncesi ve sırasında hareketli ve özel ses sistemli eğlenceli 10 boyutlu filmleri de ücretsiz olarak minik Çankayalıların hizmetine sundu.