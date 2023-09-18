30. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin açılışında sahne alan Candan Erçetin, çıplak ayakla sahneye çıkarak bir konser verdi. Ünlü sanatçı, birçok filmlerdeki şarkıları ve kendi şarkılarını söyledi.

30. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde Candan Erçetin çıplak ayakla konser verdi

ADANA - 30. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin açılışında sahne alan Candan Erçetin, çıplak ayakla sahneye çıkarak konser verdi.

Adana'da Merkez Park içerisinde bulunan Amfi Tiyatro Sahnesi'nde 30. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali başladı. Festivalin açılışında ise ünlü sanatçı Candan Erçetin konser verdi. Candan Erçetin çıplak ayakla sahneye çıkarak birçok filmlerdeki şarkıları ve kendi şarkılarını söyledi. Festivalin açılışına gelen birçok Adanalılar Candan Erçetin'i ayakta alkışladı.