Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Niğde'de Ziyaretçileriyle Buluştu

Çanakkale Savaşları'ndaki kahramanlıkların ve yaşananların vatandaşlara anlatılması hedefiyle Türkiye turuna çıkan Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi tırı, Niğde'de ziyaretçileriyle buluştu.

3 gün süreyle Niğde'de ziyaret edilebilecek olan Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi içinde Çanakkale Savaşları'ndan kalma objeler, fotoğraflar, Çanakkale askeri heykeli yer alıyor. Çanakkale Savaşları Mobil Müze Teknik Sorumlusu Ali Aydın, müzenin 09.00-17.00 saatleri arasında ücretsiz ziyaret edilebileceğini söyledi.

Mobil müzeyi Türkiye'nin her yerine götürüp, öğrencilere göstermeye çalıştıklarını dile getiren Aydın, "Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi ile 3 yıldır yollardayız. Mobil müzemizi Türkiye'nin her yerine götürüp öğrencilere göstermeye çalışıyoruz. Niğde'de 3 gün boyunca faaliyet göstereceğiz. Müzemiz 7 adet vitrinden oluşuyor. Ziyaretçilerimiz geldikleri zaman savaşın başlangıcını, o zamanki kullanılan teçhizatı, düşman askerin kullandığı teçhizatı görüyorlar ve karşılaştırma yapıyorlar. Savaş sonrası kalmış olan bazı parçaları gösteriyoruz. İstiyoruz ki bütün gençlerimiz gelsin ve savaşın ne zor şartlar altında kazanıldığını burada az da olsa görsün istiyoruz" dedi. - NİĞDE