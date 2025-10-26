Haberler

Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, 1 Milyon Ziyaretçiyi Ağırladı

Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, 1 Milyon Ziyaretçiyi Ağırladı
Güncelleme:
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi'nin Balkanlar'daki 6 ülkede 42 bin 590 soydaşla buluştuğunu ve toplamda yaklaşık 1 milyon ziyaretçi ağırladığını açıkladı. Müze, Çanakkale ruhunu yaşatmak amacıyla orijinal objeler ve dijital gösterimlerle zenginleştirilmiş. Mobil Müze, Azerbaycan'a ulaşarak iki kardeş ülkenin ortak tarihini kutluyor.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Balkanlar'daki 6 ülkede 42 bin 590 soydaşla buluşan ' Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi' TIR'ının bugüne kadar yaklaşık 1 milyon ziyaretçi ağırladığını duyurdu.

Bakan Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "Tarihin seyrini değiştiren milletimizin kahramanlık destanını dünyaya anlatıyoruz. Tarihe 'Geçilmez' olarak kazınan Çanakkale'de yükselen Azerbaycan Şehitleri Anıtı'ndan yola çıkan Mobil Müzemiz Gence'den Bakü'ye uzanarak ortak tarihimizin ve ebedi kardeşliğimizin izini sürdü. 2020 yılından bu yana ülkemizin dört bir yanını üç kez dolaşan Mobil Müzemizde Çanakkale ruhunu yaşatıyoruz. Orijinal objeler, dijital gösterimler ve interaktif anlatımlarla hazırlanan Çanakkale Savaşları Mobil Müze TIR'ı büyük destanı sınırlarımızın ötesine taşıyor" ifadelerini kullandı.

Mobil Müzenin Balkan ülkelerinin ardından şimdi de Azerbaycan'a ulaştığını ve iki kardeş ülkenin ortak yüreğinde aynı duyguyu yaşattığını vurgulayan Bakan Ersoy, "Balkanlardaki 6 ülkede 42 bin 590 soydaşımızla buluşan müzemizde bugüne kadar yaklaşık 1 milyon ziyaretçi ağırladık. Ecdadımızın kahramanlık mirasını geleceğe taşımak, bizim için bir görevden öte gönül meselesidir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
