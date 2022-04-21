Çanakkale'nin tarihi Troas bölgesinde kültür rotaları oluşturuldu

MARMARA, BALIKESİR (AA) - Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) tarafından Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı ile desteklenen "Anadolu Miras: Troas Kültür Rotaları Projesi" hayata geçirildi.

Güney Marmara Kalkınma Ajansı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Çanakkale İl Özel İdaresinin başvuru sahibi olduğu, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün ortak ve Çanakkale Bölgesel Turist Rehberleri Odasının iştirakçi olarak yer aldığı projede, bir turizm ürünü olarak yaklaşık 270 kilometrelik 9 etaptan oluşan Troas Kültür Rotalarının altyapı ve geliştirme çalışmaları yapıldı.

Proje kapsamında kentin tümünü içine alacak şekilde Hektor, Cevatpaşa, Priamos, Aşil, Bozcaada Sokrat, Aziz Paulos, Murad Hüdavendigar ve Barbaros etaplarının uluslararası normlarda işaretleme, haritalandırma çalışmaları tamamlanarak belirlenen noktalara tag, tabela, mil taşı gibi donatılar yerleştirildi.

İşaretleme çalışmalarında kare kod uygulaması gerçekliştirildi. Destinasyon gelişiminde bilgi teknolojilerinden faydalanılarak rota hakkında bilgilendirme ve güzergah tespitinde kullanıcı dostu olunması hedeflendi. Projede fiziksel altyapı çalışmalarının yanı sıra sanal altyapı ve iletişim araçları geliştirildi.

Mobil uygulaması da var

Ziyaretçilerin cep telefonlarına indirebileceği "Troas Kültür Rotaları" adlı mobil uygulama ile aynı adla bir internet sitesi kuruldu. Bu sayede destinasyon yönetimi anlayışı dahilinde rota üzerindeki tabelalarda QR kodların bulunması, yürüyüşün sanal takibi gibi yöntemler eşliğinde çağın taleplerine cevap verecek nitelikte bir platform oluşturuldu.

İlk kez proje kapsamında oluşturulan Çanakkale Seyir Terası'nın, misafirlerine eşsiz bir manzara deneyimi yaşatması hedeflendi.

İnteraktif rota haritasına ve detaylı bilgiye "www.troaskulturrota.com" adlı web sitesinden ulaşılabiliyor.