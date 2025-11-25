Çanakkale Film Festivali 27-29 Kasım'da Başlıyor

Çanakkale'de bu yıl ilk kez düzenlenecek Çanakkale Film Festivali 27-29 Kasım'da sinemaseverleri buluşturacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteği, Çanakkale Valiliği işbirliği, Gelibolu Belediyesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ile Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığının katkılarıyla hayata geçirilen festivalde her yaşa hitap eden film gösterimleri, söyleşiler ve sergiler üç gün boyunca ücretsiz olacak.

Çanakkale Kültür Turizm ve Sanat Derneği'nin organize ettiği festival, sinema sanatını, bölgenin kültürel mirasıyla buluşturmayı hedefliyor.

Çanakkale Film Festivali boyunca birbirinden farklı filmler izleyiciyle buluşacak.

İÇDAŞ Kongre Merkezi'nde 28 Kasım'daki gösterimler, sabah seansında çocuklara yönelik animasyon filmi "Mustafa" ile başlayacak.