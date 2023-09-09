Çanakkale'de Troya Kültür Yolu Festivali başladı

Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında Çanakkale'de düzenlenen Troya Kültür Yolu Festivali, kortej yürüyüşüyle başladı. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu'nun katılımıyla gerçekleştirilen festivalde dans gösterileri ve konserler de yer alacak.

TÜRKİYE Kültür Yolu Festivalleri kapsamında Çanakkale'de bu yıl 2'ncisi düzenlenen Troya Kültür Yolu Festivali'nin açılışı Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu'nun katılımıyla gerçekleştirilen kortej yürüyüşüyle başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin uluslararası marka değerine katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında Çanakkale'de bu yıl 2'ncisi gerçekleştirilen Troya Kültür Yolu Festivali kapsamında kortej yürüyüşü düzenlendi. Kortej yürüyüşüne Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve çok sayıda davetli katıldı. Bakan Yardımcısı Mumcu ve beraberindekiler, ellerinde Türk bayraklarıyla marşlar eşliğinde yürüdü. Daha sonra Truva Atı önünde kurulan sahnede çeşitli ülkelerden katılan dansçılar halk dansları gösterisi sundu. Etkinlikler saat 21.30'da Anadolu Hamidiye Tabyasındaki Ferhat Göçer konseriyle devam edecek. (DHA)