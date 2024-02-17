Çanakkale'de Troas Kültür Rotaları'nda yürüyüş gerçekleştirildi

Çanakkale'de, Anadolu mirası Troas Kültür Rotaları'nın Hektor Etabı'nda yürüyüş gerçekleştirildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce İntepe Seyir Terası mevkisinden başlayan yürüyüşe Vali İlhami Aktaş, Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, İl Emniyet Müdürü Selim Arıcı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Sadi Akman, Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanı Yarbay Ercan Oran, İl Kültür ve Turizm Müdürü Çağman Esirgemez, İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. Gökhan Baştürk, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Vali Aktaş, Turgut Reis Tabyası'nda sona eren yürüyüşün ardından yaptığı konuşmada, etkinliğe katılanlara teşekkür ederek, "Tüm vatandaşlarımıza sağlıklı yaşamlar diliyor ve yürüyüş etkinliğinin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Yürüyüşün ardından tabyada incelemelerde bulunan Aktaş, Esirgemez'den bilgi aldı.