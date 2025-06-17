Çanakkale'de Emekli Torna Ustasından Kumla Mikro Mozaik Sanatı

Çanakkale'de yaşayan 73 yaşındaki emekli torna ustası Cevdet Ar, sahilden topladığı farklı renklerdeki kum tanelerinden mikro mozaik tekniğiyle tablolar yapıyor.

Tornacılık mesleğinden emekli olduktan sonra bir süre doğal gaz ve kalorifer işi yapan Ar, boş vaktini değerlendirmek için mutfak tezgahından artan camlarla Zeugma mozaiklerinden esinlenerek tablolar yapmaya başladı.

Yapımı uzun zaman alan bir sanat olması dolayısıyla mozaik yapmayı bırakan Ar, Lapseki Çardak'tan Ayvacık Babakale'ye kadar olan 140 kilometrelik sahil şeridinden topladığı birbirinden farklı renklerdeki kumlarla mikro mozaik tablolar yapmaya karar verdi.

Tablolarındaki detayları daha belirgin hale getirmek için topladığı kumları renklendiren Ar, Troya ile ilgili okuduğu kitaplarda yer alan hikayeleri 10 yıldır tablolarına aktarıyor.

Çalışmalarını Sanatçı Kadın Kooperatifi çatısı altında sürdüren Ar, AA muhabirine, eserlerini yaparken yazar arkadaşı Yusuf Ay'ın "Troyanın Gelini Helene" adlı kitabının yanı sıra İlyada Destanı ile arkeolog Prof. Dr. Rüstem Aslan'ın kitaplarından ilham aldığını anlattı.

Yalnızca "Troyanın Gelini Helene" kitabındaki hikayelerden yola çıkarak 13 tablo yaptığını dile getiren Ar, çizdiği karakterlerin anatomik yapılarını da farklı görselleri araştırdıktan sonra hayal ettiği şekilde yansıttığını vurguladı.

Ar, yaptığı resimlerde birçok rengi kullanması gerektiğini, bu nedenle kumları boyamaya karar verdiğini anlatarak, "Ciddi bir kimyasal çalışma yok. Tamamen deneme yanılma yöntemi. Bir ara saydım sadece yeşilin 55 tonu vardı." dedi.

Kumla mikro mozaik sanatının bir disiplin olarak kabul edilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığına dosya sunulduğunu ifade eden Ar, şöyle konuştu:

"Kumla mikro mozaik, sanat literatürüne girerse bizden sonraki nesiller için bir kazanım olur. Disiplin olarak kabul edilirse dersi de verilir, birkaç adım ileri götürülür. Ben buraya kadar geldim. Yaş ilerledi, bir yerde gelip duruyorsun. Oturduğumuz yerden bir şeyler yapabiliyorsak yapıyoruz."

"Bu sanatı öğrenmek isteyenlere öğretirim"

Kooperatifin kendisine çalışma ortamı sağladığını belirten Ar, "Ben makine ustasıyım, kooperatife ait bir sürü makine var. Ben onlara destek oluyorum onlar da bana çalışma imkanı sağladı. Bu sanatı öğrenmek isteyen kooperatif üyeleri var. Öğrenmek isteyenlere öğretirim." diye konuştu.

Ar, kumla mikro mozaik sanatının dünyada daha tanınır bir sanat olmasını istediğini dile getirerek, "Çanakkale dışında sergi açacak ekonomik gücüm yok ama imkan sağlarlarsa götürür, eserleri insanların beğenisine sunarım." ifadesini kullandı.

Çanakkale'de son iki yılda çıkan orman yangınlarından etkilenerek yapmaya başladığı tablolar üzerinde çalışmalarını sürdürdüğünü anlatan Ar, sözlerini şöyle tamamladı:

"Çanakkale Savaşları çok özel bir konu olduğu için çok iyi araştırmak ve dikkatli çalışmak gerekiyor. Bu nedenle bu konuda tablolar hazırlamadım. Turgut Özakman'ın 'Diriliş' kitabını okudum, içinden çok şey çıkıyor. 10-20-50 tane değil binlerce tablo çıkıyor. Mesela Atatürk'ün resmini çalışmıyorum çünkü çok dikkatli çalışmak lazım en ufak bir hata affetmez. İnsan hata yapar, onun için Atatürk'ün resimlerini hata yapmaktan korktuğum için çalışmıyorum ama Atatürk'ü çok seviyorum."