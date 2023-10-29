Çanakkale'de Cumhuriyetin 100. Yılı Etkinlikleri Kapsamında Gösteri Sahnelendi

Çanakkale'de, Cumhuriyetin 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde Çanakkale Valiliği ve Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı işbirliğinde Devlet Halk Dansları Topluluğu tarafından hazırlanan 'Zafere Doğru Cumhuriyet Doğuyor' gösterisi sahnelendi.

Çanakkale'de, Cumhuriyetin 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde Çanakkale Valiliği ve Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı işbirliğinde Devlet Halk Dansları Topluluğu tarafından hazırlanan 'Zafere Doğru Cumhuriyet Doğuyor' gösterisi sahnelendi.

ÇOMÜ İÇDAŞ kongre merkezinde gerçekleştirilen programa Vali İlhami Aktaş, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Baro Başkanı Av. Hande Keskin, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkmasından milli mücadeleye, İstiklal Marşı yazarı Mehmet Akif Ersoy'dan Cumhuriyet'in ilanına kadar Anadolu'da yaşananların anlatıldığı 'Zafere Doğru Cumhuriyet Doğuyor' gösterisi izlendi. İzleyicilerden büyük beğeni ve alkış alan 'Zafere Doğru Cumhuriyet Doğuyor' gösterisinin ardından Vali İlhami Aktaş ve Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarih Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, sahnede sanatçıları tebrik ederek, çiçek hediye ettiler.

Cumhuriyetin 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen gösteri, günün anısına toplu fotoğraf çekiminin ardından son buldu. - ÇANAKKALE