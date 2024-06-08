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Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi'nde Kartpostallar Sergisi Açıldı

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Çanakkale'de, Gelibolu Yarımadası'ndaki Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi'nde "Öncesi ve Sonrası ile Birinci Dünya Savaşı ve Çanakkale Cephesi Kartpostalları Sergisi" ziyarete açıldı.

Çanakkale'de, Gelibolu Yarımadası'ndaki Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi'nde "Öncesi ve Sonrası ile Birinci Dünya Savaşı ve Çanakkale Cephesi Kartpostalları Sergisi" ziyarete açıldı.

Seyhun Binzet'in özel koleksiyonundan oluşan nadide eserler, Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi'nde Tarihi Alan ziyaretçilerinin beğenisine sunuldu.

Çanakkale Muharebeleri ile ilgili Türk ve yabancı orjinal kartpostalları uzun emekler sonunda bir araya getiren Binzet, bu eserleri sergilenmek üzere Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığına teslim etti.

Serginin açılışında konuşan Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, bu nadide eserleri bir araya getiren ve sonrasında sergilenmek üzere bizlere emanet eden Binzet'e teşekkürlerini iletti.

Çanakkale Muharebeleri'nin sadece toptan tüfekten ibaret olmadığını, mektuplardan oluşan hayat hikayeleri ve kartpostallarda dönemi yansıtan anıların yer aldığını belirten Kaşdemir, "Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı olarak Çanakkale Muharebeleri ile ilgili her şeye gözümüz gibi bakıyoruz. Diliyorum ki bu sergi Tarihi Alan'a gelen her ziyaretçinin uğrak noktası olacak ve misafirlerimiz Çanakkale'yi daha iyi anlayacaklardır." dedi.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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