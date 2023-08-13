Can Yücel, ölümünün 24. yılında anıldı

Türk edebiyatının usta şairi Can Yücel, ölümünün 24. yılında Muğla'nın Datça ilçesindeki mezarı başında anıldı.

Datça Kültür Sanat Dayanışması tarafından düzenlenen anmaya, Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar ile şairin sevenleri katıldı.

Mezarına çiçek bırakılmasının ardından etkinliğe katılanlar Yücel'in şiirlerini okudu.

Uçar, yaptığı konuşmada, Yücel'in isminin özdeşleştiği Datça'ya büyük katkısının olduğunu söyledi.

Can Yücel

Türk edebiyatının önemli isimlerinden Can Yücel, 12 Ağustos 1999'da İzmir'de 73 yaşındayken vefat etti.

Datça'da toprağa verilen Yücel'in evi müze haline getirildi.

Usta şair, "Her Şey Sende Gizli", "Eğer", "Ben Hayatta En Çok Babamı Sevdim", "Farzet Hiç Ayrılmadık" ve "Sevgi Duvarı" gibi çok sayıda şiire imza attı.