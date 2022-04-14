Cami imamı, Ramazan geleneğini sürdürüp ahşap şerefeli minareye çıkarak ezan okuyor

KAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş'taki Osmanlı döneminde yapılan ahşap şerefeli minaresiyle dikkat çeken Dulkadiroğlu Şeyh Camii Ramazan ayında vakit ve teravih namazlarına ev sahipliği yapıyor.

Osmanlı dönemi yapıldığı tahmin edilen Dulkadiroğlu Şıh Camii, kentteki Müslümanların asırlardır ibadethanelerinin başında yer alıyor. Caminin minaresinde ise kurtuluş savaşından kalma patlamamış top mermisi de bulunuyor. Abarabaşı Kilisesi'nden ateş edilen ve Kahramanmaraş'ın son yüzyılına tanıklık eden top mermisi hala saplandığı yerde duruyor. Bu özelliğiyle Kahramanmaraşlıların gönlünde ayrı bir yeri olan Dulkadiroğlu Şıh Camii, Ramazan ayında ise ayrı bir ambiyansa bürünüyor.

Cami İmam Hatibi Mustafa Nar, ahşap şerefeli minareye çıkarak ezanı okuyor. Minarenin ahşap şerefesinde Ramazan ayı nedeniyle manevi bir ortamda ezan okuyarak Müslümanları çağırdığını ifade eden Nar, "Eski geleneğimizi yaşatmaya çalışıyoruz ve her Ramazan olduğu gibi havanın bize müsaade ettiği durumlarda minareye çıkıp ezanımızı okuyoruz. Ezan okuduğumuz minare aynı zamanda Kurtuluş Savaşında gazi olmuş bir minare. Fransızlar tarafından atılan top mermisi minarenin göğsüne çarpmıyor ve patlamayıp günümüze kadar nişane gibi duruyor. Bizler de şeref duyuyoruz böyle bir tarihi cami ve minarede ezan okumak ayrı bir duygu" dedi.