Cam Sanatçısı Kaan Çil, Geri Dönüştürülmüş Camlarla Öğrencilerini Yetiştiriyor

Eskişehir'de yaşayan cam sanatçısı Kaan Çil, geri dönüştürülmüş camlarla başlayıp atölyesinde çeşitli figürler üreterek sürdürdüğü sanatı Türkiye'nin dört bir yanından gelen öğrencilere öğretiyor.

Fabrikalardaki cam ustalarının geri dönüştürdükleri camları biblo yapmasından etkilenen 51 yaşındaki Çil, 25 yıl önce sanata ilk adımını attı.

Geri dönüştürülmüş camlarla eserler üretmeye başlayan Çil, katıldığı cam festivalinde İtalyan cam sanatçısı Lucio Bubacco ile tanıştı.

Bubacco'dan eğitim alan Çil, cam sanatları serüvenine profesyonel boyut kazandırdı. Venedik'te cam sanatlarının merkezi Murano Adası'nda Bubacco'yla çalışan Çil, öğrendiği teknik ve disiplini çalışmalarında uyguladı.

Kaan Çil, cam sanatlarında önemli bir merkez haline gelen Eskişehir'in Tarihi Odunpazarı Bölgesi'nde 2010'da Cam Sanatları Merkezi'ni kurdu.

"Lamp working" adı verilen alevle cam şekillendirme tekniğini uygulayan Çil, bu alanda da kendini geliştirdi.

İtalya, Rusya ve Almanya başta olmak üzere yurt dışında atölye çalışmalarına devam eden Çil, Anadolu Üniversitesi Cam Bölümünde verdiği derslerin yanı sıra atölyesinde çok sayıda öğrenci yetiştirdi.

"Bu işte teknik olarak en önemli nokta, denge"

Kaan Çil, AA muhabirine, atölyesinde eğitim vermeyi sürdürdüğünü, şu ana kadar Türkiye'nin dört bir yanından yaklaşık 500 öğrenci yetiştirdiğini söyledi.

Yetiştirdiği öğrencilerin genellikle sahil bölgelerinde çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Çil, şöyle devam etti:

"Hemen her sahil kentinde öğrencilerim var. Antalya'dan Çeşme'ye, dükkanı olan ya da imalat yapan öğrencilerim var. Türkiye'nin her bölgesinden insana dokunduk. Burası da bizim son merkezimiz. Öğrenciler buraya geliyor, burada eğitimlerimizi veriyoruz. İşin eğitim boyutuna geldik. Önümüzdeki dönemde yeni projelerimiz de var. Bu merkezde hem halka hem de dışarıdan gelecek birçok kişiye eğitim vermeye devam edeceğiz."

Çil, her yıl İtalya'ya gidip cam sanatındaki yeni teknolojileri takip ettiğini, bazen ustası Bubacco'ya ait atölyede dersler verdiğini anlattı.

Cam işlenirken düşme eğiliminde olduğu için dengeli ve ritmik hareketlerle çalışmak gerektiğini vurgulayan Çil, "Bu işte teknik olarak en önemli nokta denge. Elinizde yumuşak, macun gibi bir ham madde var. Bu nedenle belli bir dengede ve belli bir ritimde çalışıyorsunuz. Yani mutlaka onu hissetmeniz gerekiyor aksi halde o cam size gerekli cevabı veriyor, aşağıya doğru düşebiliyor." diye konuştu.

Çil, öncelikle çizim yaptığını, "Ham madde kırılmadan bu işi nasıl bitirebilirim?" diye düşünerek aşamalar halinde çalıştığını dile getirdi.

Atölyesine her gün birçok turistin uğradığı bilgisini veren Çil, "Atölyemize gelip hayatında ilk kez cam sanatını görenler oluyor. Biz onlara camın serüvenini, nasıl işlendiğini anlatıyoruz. Ölene kadar da anlatmaya devam edeceğiz." dedi.

Kaan Çil, İtalya'daki yüksek enerji ve ham madde maliyetlerinden dolayı bu ülkeden çok sayıda müşterinin Türkiye'ye yöneldiğini sözlerine ekledi.