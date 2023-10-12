Çalıntı Tablo Glasgow Müzesine İade Edildi

İskoçya'nın başkenti Glasgow'da 1989'da çalınan bir tablo, açık arttırmada bulunarak müzeye iade edildi. Tablo, İskoç sanatçı Robert Gemmell Hutchison tarafından 1918'de resmedilen 'Children Wading' adlı eserdi. Çalıntı olduğu anlaşılan tablo, ALR veri tabanında kayıtlı olduğu için tespit edildi. Glasgow Museums Direktörü, tablonun geri alınmasından büyük heyecan duyduklarını belirtti.

İskoçya'nın başkenti Glasgow'da 1989'da çalınan tablo, açık arttırmaya çıkarılması sonucu bulunarak müzeye iade edildi.

BBC'de yer alan habere göre, 34 yıl önce Haggs Castle Çocuk Müzesi'ne giren hırsızlar, İskoç sanatçı Robert Gemmell Hutchison tarafından 1918'de resmedilen "Children Wading" adlı tabloyu çaldı.

Tablo, izinin sürülebilmesi amacıyla 2014'te, çalıntı sanat eserleri, antikalar ve koleksiyonların yer aldığı "Kayıp Sanat Kaydı (ALR)" adlı veri tabanına kaydedildi.

Kasım 2022'de Kuzey Yorkshire'da düzenlenen müzayedede açık artırmaya çıkarılmasıyla eserin çalıntı olduğu anlaşıldı.

Yetkililer, çalıntı olduğunun ortaya çıkmasının ardından derhal eseri satıştan çekti ve Glasgow Museums'a iade etti.

Glasgow Museums Direktörü Duncan Dornan, tablonun 1960'ta müzeye hediye edildiğini belirterek, tabloyu geri almaktan büyük heyecan duyduğunu dile getirdi.

Dornan, "Hırsızlık olayı çok uzun zaman önce gerçekleşmiş olsa da bir eserin iade edilmesinden dolayı çok mutluyuz. Eseri kaybettiğimiz için üzgünüz ancak ALR sistemini kullanarak eseri kurtarabildiğimiz için çok mutluyuz." dedi.

Eser, sıcak bir yaz gününde su kenarında kürek çeken iki genç kızı ve arkalarında hafif bir esintiyle sallanan oyuncak bir kayığı tasvir ediyor.

ALR'de yaklaşık 700 bin kayıtlı eser bulunuyor

Müzeler, müzayede evleri, sigortacılar, hukuk firmaları ve polis tarafından kullanılan ALR, çalıntı sanat eserleri, antikalar ve koleksiyon parçalarına ilişkin dünyanın en büyük özel veri tabanı olarak tanımlanıyor.

Halihazırda, ALR tabanında dünya çapındaki müzelerden kayıp olan 65 bin eser dahil yaklaşık 700 bin kayıtlı eser bulunuyor.