Çal Mağarası üzerindeki kale, içindeki çağlayan ve gölle turizme katkı sunuyor

TRABZON (AA) - Doğu Karadeniz'in ve Trabzon'un en önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Çal Mağarası, sarkıt ve dikitleri, zaman zaman 1,5 metre derinliğe ulaşan deresi, şelaleleri ve göletleriyle birçok güzelliğe ev sahipliği yapıyor.

Düzköy ilçesinde, deniz seviyesinden 1050 metre yükseklikte bulunan ve dışarısındaki doğal güzelliklerin yanı sıra içindeki sarkıt ve dikitleriyle dikkati çeken Çal Mağarası, yaklaşık 22 yıldır bölge turizmine katkı sağlıyor.

Üzerinde bulunan kalesi ve içinden geçen deresiyle ziyaretçilerini karşılayan mağara, girişinden 200 metre sonra iki kola ayrılıyor. Sol bölümde 150 metrelik yürüyüşün ardından kalker platolar üzerinde görülen, oval şekilli erime çukuru olarak bilinen dolinden gelen suyun aktığı baca göze çarpıyor.

Mağaranın yaklaşık 400 metrelik yürüyüş yolu olan sağ kolunda yer alan göl ve çağlayan ise farklı bir güzellik sunuyor.

Dış atmosfere dolinlerle olan irtibatı sebebiyle rahat bir hava hareketi bulunan ve astım ile sinüzit rahatsızlığına iyi geldiği belirtilen mağaranın içerisinden geçen derenin debisi ise mevsimsel olarak değişiyor.

8 milyon yılda oluştuğu tahmin ediliyor

Yağışlı mevsimlerde mağaranın içindeki suyun derinliği 1,5 metreye yükselirken yaz aylarında su seviyesi 25 santimetreye kadar düşüyor.

Kireç taşları içindeki çatlak ile halen gözle net şekilde görülebilen faya bağlı gelişen ve 8 milyon yılda oluştuğu tahmin edilen Çal Mağarası'nın, bugünkü şekline ise iki aşamada ulaştığı belirtiliyor.

Birinci aşamada yüzeyden sızan suların kireç taşını çözerek kırıkları genişletip bir yeraltı su kanalı oluşmasını sağladığı, ikinci aşamada ise bölgesel yükselmeye bağlı olarak mağara gelişimini sağlayan su akımının azaldığı ve mağaranın gelişiminin durduğu ifade ediliyor.

Şu ana kadar 8 kilometre uzunluğuna kadar ulaşılabilen ancak birçok kısmı halen tam olarak keşfedilemeyen mağarada, yaklaşık 1 kilometrelik bölüm gezilebiliyor.

Yıl boyunca ziyarete açık tutulan mağara, doğal güzelliklerinin yanı sıra üzerinde bulunan kalesindeki çay evi, otantik kafe ve yöresel lezzetleriyle de son yıllarda yerli turistlerin yanı sıra Orta Doğu'dan ziyaretçilerin ilk uğrak mekanları arasında bulunuyor.

"200 bin ziyaretçi rakamını geçebileceğimize inanıyoruz"

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, AA muhabirine, Çal Mağarası'nın, Trabzon'da yerli ve yabancı turistlerin en çok ilgi gösterdiği, dünyanın en uzun mağaralarından biri olduğunu söyledi.

Mağaradaki ışıklandırma, güvenlik ve yol ile ilgili yenileme çalışmalarına dikkati çeken Zorluoğlu, "Çal Mağarası'nın 2019 yılında 185 bin ziyaretçisi oldu. Kovid-19 pandemisi nedeniyle 2020-2021 sezonunda ziyaretçi sayısı biraz düştü ama bu yıl 200 bin ziyaretçi rakamını geçebileceğimize inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Zorluoğlu mağaranın dışında da çalışma yaptıklarını aktararak şunları kaydetti:

"Birtakım sosyal ihtiyaçların karşılanabileceği, küçük alışverişlerin yapılabileceği, çay kahve içilebilecek mekanlar da oluşturduk. Bu sene inşallah pandeminin sona ermesiyle Trabzon'da turizmde büyük bir canlılık ve hareketlilik de bekliyoruz. Bunun yansıması olarak da Çal Mağarası'nda benzer bir hareketliliği inşallah yaşayacağız."

"Ziyaretçi sayısı her geçen gün arttı"

TÜRSAB Doğu Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Volkan Kantarcı, Çal Mağarası'nın bölge turizmi açısından önemli bir destinasyon olduğunu söyledi.

Mağaranın ziyaretçi sayısının, içerisindeki bazı düzenlemeler ve doğal yapıya zarar vermeyen ışıklandırma sonrasında her geçen gün arttığını vurgulayan Kantarcı şunları kaydetti:

"Mağara ziyaretçilerden beğeni görüyor. Bu yıl bazı günlerde yoğun yağışlara bağlı olarak kapalı olduğu dönemler oldu ama baktığınız zaman hemen hemen yılın tamamında Çal Mağarası hizmete açıktı. Çal Mağarası ayrıca bölgedeki ziyaretçilerin geceleme, konaklama sayılarını artırabilme anlamında da katkı sağlayan noktalardan bir tanesi haline geldi."