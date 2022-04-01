Çağdaş Macar sanatçıların "Yolcu" isimli resim sergisinin açılışı başkentte yapıldı - Haberler

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Çağdaş Macar sanatçıların "Yolcu" isimli resim sergisinin açılışı başkentte yapıldı

AA - Mehmet Şah Yılmaz - Kültür Sanat
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Çağdaş Macar sanatçıların

Çağdaş Macar sanatçılar Janos Korodi ve Andras Szigeti'nin "Yolcu" isimli resim sergisinin açılışı Ankara'da yapıldı.

ÇANKAYA, ANKARA (AA) - Çağdaş Macar sanatçılar Janos Korodi ve Andras Szigeti'nin "Yolcu" isimli resim sergisinin açılışı Ankara'da yapıldı.

Macaristan Büyükelçiliğince Çankaya Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde açılan sergiye, Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, Slovakya'nın Ankara Büyükelçisi Jan Psenica, yabancı misyon temsilcileri ve birçok davetli katıldı.

Resim sergisinin açılışında konuşan Matis, her iki sanatçının yurt dışında yaşadığını belirterek, sanatçılara ilişkin bilgiler paylaştı.

Matis, serginin 2024'te kutlanacak Türk-Macar Kültür Yılı'nın hazırlık parçası olduğunu söyledi.

Sergi, 19 Nisan'a kadar gezilebilir.

Çağdaş Macar sanatçıların Yolcu isimli resim sergisinin açılışı başkentte yapıldı

Çağdaş Macar sanatçıların Yolcu isimli resim sergisinin açılışı başkentte yapıldı

Çağdaş Macar sanatçıların Yolcu isimli resim sergisinin açılışı başkentte yapıldı

Çağdaş Macar sanatçıların Yolcu isimli resim sergisinin açılışı başkentte yapıldı

AA / Mehmet Şah Yılmaz - Kültür Sanat

Macaristan, Slovakya, Çankaya, Ankara, Kültür Sanat, Haberler

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