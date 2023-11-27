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Büyüleyici serbest iğne nakışı eserleri

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Kültür Sanat Haberleri
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Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin Changzhou kentinde ortaya çıkıp gelişen, tablo benzeri bir nakış stili olan büyüleyici serbest iğne nakışı eserlerini birlikte keşfedelim. 1930'lı yıllarda icat edilen bu teknik, Çin geleneklerini ve stillerini Batı yağlı boya resmi ile birleştiriyor.

Serbest iğne nakışından çeşitli görüntüler

Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin Changzhou kentinde ortaya çıkıp gelişen, tablo benzeri bir nakış stili olan büyüleyici serbest iğne nakışı eserlerini birlikte keşfedelim.

1930'lı yıllarda icat edilen bu teknik, Çin geleneklerini ve stillerini Batı yağlı boya resmi ile birleştiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Kültür Sanat

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