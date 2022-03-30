Erzurum Büyükşehir Belediyesi 8 yılda 19 kütüphane açtı

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, 8 yılda 19 kütüphaneyi hizmete açarak 100 bin kitabı okuyucuyla buluşturdu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 58. Kütüphaneler Haftası kapsamında İbrahim Erkal Kültür Merkezi'nde düzenlenen ve yazar Kahraman Tazeoğlu'nun katıldığı söyleşi programında, okumanın ve kitapların önemi anlatıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanvekili Fevzi Polat, burada yaptığı konuşmada, kentin ekonomik, eğitim, sosyal ve kültürel hayatına renk katan Erzurum Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (ESMEK) ve kütüphanelerin en önemli eğitim unsurlarının başında geldiğini ifade etti.

Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in eğitimle ilgili talimatları doğrultusunda Erzurum'a yeni kütüphaneler kazandırmaya devam edeceklerini aktaran Polat,"Kütüphaneler, bizim en kıymetli hazinelerimizdir. Kitapsız bir dünya insanı cehalete götürür. Cehalet ise kişinin ve toplumların en büyük düşmanıdır. Bu nedenle kitap okuma sevgisi ve kütüphane alışkanlığını çocuklarımıza küçük yaşlardan itibaren vermeliyiz." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı da ülkenin en önemli veri ve bilgi kaynağı olan kütüphanelerin milli eğitim sisteminin de en önemli yapıtaşı olduğunu belirtti.

Kütüphanelerin Türkiye'nin en önemli hazineleri olduğunu vurgulayan Aynalı, şunları kaydetti:

"Kütüphane ortamında, kitaplar arasında, kitap kokusu içinde araştırma yapmanın ve bilgiye ulaşmanın ayrı tadı vardır. Bu nedenle mümkün oldukça kolay ulaşılabilecek internet bilgisinden ziyade kütüphanelerdeki bilgi hazinelerinden de yararlanılması gerekir. Belediye olarak kentteki tüm yerel hizmetlerde olduğu gibi eğitim, kültür ve sosyal alanlarda da vatandaşlarımıza elimizden gelen katkıyı sunmaya ve yavrularımızın eğitim yuvalarını modern görünüme kavuşturmaya devam ediyoruz. İl genelinde 1527 okulda bakım ve onarım yapan belediyemiz, şehrimizdeki kütüphane sayısını artırmakta da oldukça kararlı. İl genelinde 8 yılda 19 kütüphane açarak 100 bin kitapla yavrularımıza bütün imkanlarımızı sunuyoruz."

Aynalı, kentte kütüphanelerin artmasına yönelik düzenlenecek kitap kampanyalarına da destek vereceklerini sözlerine ekledi.