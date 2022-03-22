Erzurum'da ramazan öncesi 3 bin aileye alışveriş kartı dağıtıldı - Haberler

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Erzurum'da ramazan öncesi 3 bin aileye alışveriş kartı dağıtıldı

AA - İlhami Erkılıç - Kültür Sanat
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Erzurum'da ramazan öncesi 3 bin aileye alışveriş kartı dağıtıldı

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayı öncesi ihtiyaç sahibi 3 bin aileye alışveriş kartı dağıttı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayı öncesi ihtiyaç sahibi 3 bin aileye alışveriş kartı dağıttı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Sosyal İşler Şube Müdürlüğünce Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, ihtiyaç sahibi 3 bin aileye hediye kartı verildi.

İhtiyaç sahipleri, bu kartlarla istedikleri zaman kentte belirlenen marketlerden alışveriş yapabilecek.

Ayrıca ihtiyaç sahibi 1850 aileye günlük 8 bin 500, aylık ise 255 bin ekmek dağıtan belediye, Hayır Çarşısı'nda da gelir sahibi olmayan veya alt gelir grubuna sahip engelli, yetim, öksüz, hastalık sebebiyle çalışamayan ihtiyaç sahibi ailelere giyim ile ev eşyası yardımı yapıyor.

Erzurum'da ramazan öncesi 3 bin aileye alışveriş kartı dağıtıldı

Erzurum'da ramazan öncesi 3 bin aileye alışveriş kartı dağıtıldı

Erzurum'da ramazan öncesi 3 bin aileye alışveriş kartı dağıtıldı

AA / İlhami Erkılıç - Kültür Sanat

Yerel, Kültür Sanat, Haberler

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