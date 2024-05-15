Üye Girişi
Haberler

Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nden Doğu Anadolu Erzurum 6. Kitap Fuarı açıklaması

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, bu yıl 6'ncısı gerçekleştirilecek Doğu Anadolu Erzurum Kitap Fuarı'na tüm yayınevleri ve yazarların davet edildiğini belirterek, iddialara itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, "Doğu Anadolu Erzurum 6. Kitap Fuarı'na bazın yayınevi ve yazarların davet edilmediği" iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, bu yıl 6'ncısı gerçekleştirilecek Doğu Anadolu Erzurum Kitap Fuarı'nın kapılarının, 17 Mayıs Cuma günü kitap dostları ve ziyaretçilere açılacağı belirtildi.

Recep Tayyip Erdoğan Uluslararası Fuar Merkezi'ndeki kitap fuarının 26 Mayıs'a kadar kitapseverleri ağırlayacağı ve organizasyona birbirinden değerli yayınevleri ile yazarların da katılacağı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bugüne kadar 5 kez düzenlediğimiz kitap fuarlarında olduğu gibi Türkiye'nin en önemli kitap fuarlarından birisi haline gelen Doğu Anadolu Erzurum 6. Kitap Fuarı'mıza tüm yayınevleri ve yazarlar davet edilmiştir. Kamuoyunda bazı yayınevi ve yazarların davet edilmediği şeklindeki haberler ve paylaşımlara asla itibar edilmemesi gerektiğini hatırlatır, bu özel ve anlamlı etkinliğin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ederiz."

Kaynak: AA / Kültür Sanat

Kültür Sanat Haberler

Tasarruf tedbirlerinin ardından kamuda çalışma sistemi değişiyor! İşte üzerinde durulan 6 model

Tasarruf tedbirlerinin ardından kamuda çalışma sistemi değişiyor! İşte üzerinde durulan 6 model

 Bomba iddia! Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü: Bir komplo var, ortaya çıkarılmalı

Bomba iddia! Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü: Bir komplo var, ortaya çıkarılmalı

 Ailesinden 4 kişiyi öldüren polisin mesajları ortaya çıktı: Kanınızı içsem doymam

Ailesinden 4 kişiyi öldüren polisin mesajları ortaya çıktı: Kanınızı içsem doymam

 Kumpas iddialarına ilk yorum! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz

Kumpas iddialarına ilk yorum! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title