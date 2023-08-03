Güçlü sesi, kendisine özgü yorumu ve kemençesiyle Karadeniz müziğinin başarılı ismi Ekin Uzunlar Büyükçekmece'de sahne aldı. 24. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'nin Halk Konserleri kategorisinde sahne alan Ekin Uzunlar, sevilen şarkılarıyla unutulmaz bir gece yaşattı. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, kendisine teşekkür plaketi takdim etti.

Büyükçekmece'de ünlü sanatçı Ekin Uzunlar sahne aldı

İSTANBUL - Güçlü sesi, kendisine özgü yorumu ve kemençesiyle Karadeniz müziğinin başarılı ismi Ekin Uzunlar Büyükçekmece'de sahne aldı.

24. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'nin Halk Konserleri kategorisinde sahne alan Ekin Uzunlar, sevilen şarkılarıyla unutulmaz bir gece yaşattı.

Cumhuriyet'in 100'üncü yılı çerçevesinde 100 ülkeden kültür ve sanat elçisinin davet edildiği 24. Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali tüm hızıyla devam ediyor. Festivalin Halk Konserleri kategorisinde konser veren Karadeniz Müziği'nin güçlü ismi Ekin Uzunlar, binlerce hayranının yanı sıra festivale katılan yabancı konuklara da unutamayacakları bir gece yaşattı. Sevilen şarkılarını kemençesi eşliğinde seslendiren Uzunlar'a hayranları da eşlik etti. Büyükçekmece Kültürpark Kemal Sunal Amfi Tiyatro'da gerçekleşen konser gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü.

Ekin Uzunlar'a festivale katkısından dolayı teşekkür eden Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, kendisine teşekkür plaketi takdim etti.