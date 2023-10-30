Büyükçekmece'de Cumhuriyetin 100. Yılı Kutlamaları

Büyükçekmece'de Cumhuriyetin 100'üncü yılı kutlamaları kapsamında Erol Evgin konseri gerçekleştirildi. Konser öncesi ilçede, fener alayı yürüyüşü de düzenlendi.

Cumhuriyetin 100'üncü yılı kapsamında Büyükçekmece Kordonboyu'nda binlerce katılımcının Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle gerçekleştirdikleri fener alayı renkli görüntülere sahne oldu. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'ün katımıyla gerçekleşen yürüyüşe, Almanya Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti geçmiş dönem Şehircilik ve Ulaştırma Bakanı Oliver Wittke, 24. Dönem CHP İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi de eşlik etti. 100 metrelik dev Türk bayrağının açıldığı yürüyüşe katılan yediden yetmişe binlerce katılımcı, marşlar söyleyerek Cumhuriyetin 100'üncü gurur yaşını doyasıya kutladı.

EROL EVGİN ŞARKILARINI HAYRANLARIYLA BİRLİKTE SESLENDİRDİ

Deniz üzerinden yapılan havai fişek gösterisinin ardından yürüyüş, Büyükçekmece Kent Meydanı'nda son buldu. Büyükçekmece Belediye binası üzerinde 'Cumhuriyet ve Atatürk' konulu 'Mapping Video' gösterimi de gerçekleştirildi. Gösterimin ardından ise usta sanatçı Erol Evgin sahne aldı. Sanatçı yıllara meydan okuyan ve çok sevilen şarkılarını konser alanını dolduran hayranlarıyla birlikte seslendirdi. Evgin, sahneye davet ettiği Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün ile birlikte 10. Yıl Marşı'nı da seslendirdi.

"CUMHURİYETİMİZİ YÜKSELTMEK İÇİN DAHA ÇOK ÇALIŞACAĞIZ"

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Cumhuriyetin 100'üncü yıl etkinlikleri çerçevesinde yaklaşık 30 bin kişinin katılımıyla bir fener alayı gerçekleştirildiğini belirterek, şunları söyledi:

"Şimdi de Erol Evgin konseri başlıyor. Onun öncesinde Cumhuriyetin bize bahşetmiş olduğu güzel bir ödül aldık. 86 ülkenin oy birliğiyle Büyükçekmece 24. Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali, "Dünyanın En İyi Kültür ve Sanat Festivali" ödülüne layık görüldü. Bu Cumhuriyetimizin eseridir ve onu hakiki sahibi gençlerimize teslim ettik. Cumhuriyetimizi kurup bize emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm silah arkadaşlarını şükranla, minnetle anıyoruz. Cumhuriyetimizi yükseltmek için, demokrasi ile taçlandırmak için daha çok çalışacağız, daha çok çalışacağız. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı Türk milletine, ulusumuza, hepimize kutlu olsun. Daha nice yüzyıllara."