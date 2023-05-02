Büyükada Edebiyat Müze Kütüphanesi açıldı

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz tarafından açılan Büyükada Edebiyat Müze Kütüphanesi'nin restorasyonu tamamlandı. Yavuz, açılışta yaptığı konuşmada, kütüphanenin amacını ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın kütüphane projelerini anlattı.

Haber: Sevda SARIKAYA-Kamera: Serkan KÖKMEN-- RESTORASYONU tamamlanan Büyükada Edebiyat Müze Kütüphanesi Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz tarafından açıldı. Yavuz, açılışta yaptığı konuşmada, "Bugün itibariyle, Bakanlığımıza bağlı olarak hizmet veren kütüphane sayımız 1.275'e ulaştı. Edebiyat Müze Kütüphaneleriyle şehirlerimizle aidiyet bağları kurmuş şair ve yazarlarımızın hatırasını yaşatmayı ve okurlarla bağını güçlendirmeyi amaçlıyoruz. 75 gezici kütüphane ile de ülkemizin dört bir yanında, özellikle de deprem bölgesinde hizmet veriyoruz" dedi.

Restorasyonu tamamlanan Büyükada Edebiyat Müze Kütüphanesi'nin açılışı Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz tarafından yapıldı. Açılışa, AK Parti İstanbul Milletvekili Belma Satır, Adalar Kaymakamı Mustafa Ayhan ve vatandaşlar katıldı. Adalar'ın birçok şair ve yazara ev sahipliği yaptığını belirten Yavuz, "Adalar, edebiyat ve sanat dünyamızın birçok nadide şahsiyetine ev sahipliği yapmış, eserlerine ilham kaynağı olmuştur. Cumhuriyetimizin 100. yılında 100 yeni kütüphane açma hedefimizi gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Büyükada Edebiyat Müze Kütüphanemizle birlikte, İstanbul'da bakanlığımıza bağlı kütüphanelerimizin sayısı 70'e yükseldi. Bugün itibariyle, bakanlığımıza bağlı olarak hizmet veren kütüphane sayımız bin 275'e ulaştı. 253 halk kütüphanemizi yeniden yapılandırdık, 68 halk kütüphanemizde de iyileştirme çalışmalarına devam ediyoruz" dedi.

"Deprem Bölgesinde Gezici Kütüphaneler Hizmet Veriyor"

Deprem bölgesinde gezici kütüphanelerde hizmet verildiğini ifade eden Yavuz, " 75 gezici kütüphane ile ülkemizin dört bir yanında, özellikle de deprem bölgesinde hizmet veriyoruz. Artık vatandaşımızın olduğu her yerde kütüphane kuruyoruz. Yurt genelinde 18 bebek kütüphanesi, 11 AVM kütüphanesi, 2 gar kütüphanesi, 2 havalimanı kütüphanesi ve cezaevlerinde kurduğumuz 4 adalet kütüphanesini vatandaşlarımızla buluşturduk. Ayrıca, bugün hizmete açtığımız İstanbul Büyükada Edebiyat Müze Kütüphanemiz ile birlikte edebiyat müze kütüphanelerimizin sayısı 11'e ulaştı" diye konuştu.

"ŞAİR VE YAZARLARIMIZIN HATIRASINI YAŞATMAYI AMAÇLIYORUZ"

"YAZARLARIN KİŞİSEL EŞYALARI AİLELERİ TARAFINDAN BAĞIŞLANDI"

Görüntü dökümü:

-Kütüphaneden genel ve detay görüntüler