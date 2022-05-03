Büyük Zafer'in kazanıldığı topraklar fotoğrafçıların gözüyle anlatılacak

ALTINTAŞ, KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da, binlerce şehidin verildiği Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin yapıldığı topraklar fotoğrafçıların gözüyle anlatılacak.

Kütahya Valiliği öncülüğünde Evliya Çelebi Fotoğraf Derneğince (EÇFOD) düzenlenen "Zaferin 100. Yılında Kütahya'dan Dumlupınar'a Fotoğrafçılar Maratonu" ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Büyük Taarruz'u yönettiği ve binlerce şehidin verildiği toprakların fotoğraflarla anlatılması amaçlanıyor.

24-26 Haziran'da dijital renkli veya siyah-beyaz fotoğraflar ile drone fotoğrafları olmak üzere iki kategoride yapılacak maraton, kent merkezi ile Başkomutan Meydan Muharebesi'nin geçtiği Altıntaş ve Dumlupınar ilçelerindeki şehitlik ve anıtların bulunduğu alanları kapsayacak.

EÇFOD Başkanı Emel Oğur, AA muhabirine, kuruluş ve kurtuluşun şehri olan Kütahya'nın binlerce şehidi bağrına basarak şehitler ve şehitlikler diyarı olduğunu söyledi.

Dumlupınar ve Altıntaş'ın, Kurtuluş Savaşı ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yönettiği Büyük Taarruz'un en çetin mücadelelerinin yaşandığı toraklar olduğunu belirten Oğur, "Bu topraklarda, Türkiye'nin her tarafından binlerce şehitler verildi. Büyük kahramanlıklar yaşandı. Bu nedenle burası Türkiye'nin kurtuluş mücadelesindeki en önemli dönüm noktasıdır." dedi.

Oğur, fotoğrafçılar maratonunda çekilecek fotoğraflarla tarihe bir not düşmek istediklerini dile getirdi.

"Fotoğrafçılar hissettiklerini çektiği fotoğraflara yansıtacak"

Büyük Zaferi duygu yüklü fotoğraf kareleriyle anlatmak istedikleri vurgulayan Oğur, şöyle devam etti:

"Amacımız, fotoğrafçıların gözüyle binlerce şehit verilen bu toprakları fotoğraf kareleriyle anlatmak ve gelecek nesillere aktarmak istiyoruz. Buralarda çok güzel fotoğraf karelerinin çekileceğine inanıyoruz. Çünkü büyük zaferin yaşandığı bölgede fotoğraf çekerken inanılmaz duygular yaşıyoruz. Türkiye'nin dört bir tarafından gelecek olan fotoğrafçılar da orada geçmişte yaşananları hissedecek ve hissettiklerini çekecekleri fotoğraflara yansıtacaklarını düşünüyoruz. Bölgede çekilecek her bir kare fotoğrafın duygu yüklü, zaferi en güzel şekilde anlatan çok değerli, büyük anlamlar yüklü fotoğraflar olacağına inanıyoruz."

Oğur, maratonda çekilecek fotoğraflar arasında yapılan değerlendirmelerde ise kategori birincilerine 10 bin, ikincilerine 7 bin, üçüncülerine ise 5 bin lira ödül ve madalya verileceğini, yarışmada ayrıca Şehit Sancaktar Özel Ödülü'nün takdim edileceğini sözlerine ekledi.