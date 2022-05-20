Büyük Taarruz Uluslararası Kısa Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu - Haberler

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle, Afyonkarahisar Valiliğinin himayesinde düzenlenen Büyük Taarruz Uluslararası Kısa Film Festivali, gala gecesi ve ödül töreniyle sona erdi.

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Atatürk Kongre Merkezi'ndeki ödül töreninde yaptığı konuşmada, festivalin başvuru sayısı açısından rekor kırdığını ve kentin kültür şehri olma yolundaki kararlılığını ileriye taşıyacağını söyledi.

Festivalin ilerleyen yıllarda da destekleneceğini dile getiren Yiğitbaşı, şöyle konuştu:

"Festival kapsamında yapımcı, yönetmen ve oyuncuların üniversite öğrencileriyle buluşması, aynı zamanda Afyonkarahisar Açık Cezaevi'nde kadın hükümlülerle gerçekleştirilen oyuncu söyleşileri ve film gösterimleri, sinema kültürünün toplumun tüm kesimlerine ulaşması açısından önemli ve sevindirici. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın destekleriyle Afyonkarahisar Valiliğimizin himayelerinde gerçekleşen Büyük Taarruz Uluslararası Kısa Film Festivali'nin bundan sonraki süreçte de çok daha güçlenerek devam edeceğine inanıyoruz."

-"Sinema, bir sevda işidir"

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, sinemanın taşıyıcı bir vazife üstlenerek tarih ve kültürle insanları eğittiğini, gelecek kurgusuyla da bir aktarım aracı olduğunu söyledi.

Büyük Taarruz Kısa Film Festivali'nin hikayesinin devamında asıl hedefin Afyonkarahisar'ın somut ve somut olmayan mirasını konu eden film festivallerine evrilmesi tavsiyesinde bulunan Demircan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sinema, bir sevda işidir. O sevdanın yazılması, konuşması, karşımıza geçmesi ve derdini anlatması elzemdir. Sevda yoluna baş koyanların harcıdır sinema. Dünya'yı sevgiyle güzelleştirmenin gücüne inanıp önce kalemi, sonra kamerayı eline alıp kendisine inanlara kucak açıp hikayesini insana hediye etmekten vazgeçmeyen sevdaların sanatıdır. Tam 152 ülkeye dizi film ihraç ediyoruz. Bunun sebebi de tek cümleyle sevgidir. Sevgi dolu dizilerimizin gücüdür bizi dünyaya tanıtan."

Programda AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri Ali Özkaya ve İbrahim Yurdunuseven ile Belediye Başkanı Mehmet Zeybek de konuşma yaptı.

Ödüller

Festivalde 116 ülkeden 3055 başvuru arasında finale kalan 24 eserden "Bir Nehir Kenarında" filmiyle Muhammed Furkan Daşbilek birinci oldu. İkinciliği "Özür" isimli filmiyle Murat Can Yağbasan, üçüncülüğü de "Her Şey Yolunda" filmiyle Muhammet Beyazdağ kazandı.

En iyi senaryo ödülünü "Görev Tamamlandı Asker" isimli eseriyle Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş aldı, Jüri Özel Ödülü "Gardaş" isimli eseriyle Harun Üyüklü'ye, Büyük Taarruz Özel Ödülü de "Heyamola" isimli eseriyle Yılmaz Kıvanç'a verildi.

Programda video gösteriminin yanı sıra festivale destek veren yönetmen ve sanatçılara da ödülleri takdim edildi.

Ödül töreninin ardından sanatçı Esat Kabaklı konser verdi.