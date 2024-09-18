Üye Girişi
Haberler

Büyük Palandöken Tabyası: Tarihin Şahitliği

Büyük Palandöken Tabyası: Tarihin Şahitliği
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da Sultan 2. Abdülhamit döneminde inşa edilen ve bir asrı aşkındır ayakta duran Büyük Palandöken Tabyası, şehrin en büyük tabyası olarak tarihsel önemini koruyor. Tabyanın yapım aşaması, mimarisi ve işlevi hakkında detaylar.

Erzurum'da Sultan 2. Abdülhamit döneminde Palandöken Dağı'nın arkasında kalan vadiyi kontrol etmek amacıyla inşa edilen Büyük Palandöken Tabyası, bir asrı aşkındır ayakta duruyor.

Erzurum Valiliğinin sosyal medya hesaplarında yer alan açıklamaya göre, Büyük Palandöken Tabyası, Sultan 2. Abdülhamid döneminde 1888-1896 yılları arasında Pasin Ovası'nın güneybatı köşesinde 2 bin 850 rakımda yaptırıldı.

Şehrin en büyük tabyası olma özelliğini taşıyan tabya, Palandöken Dağları'nın arkasında bulunan vadiden gelebilecek saldırıları kontrol altında tutmak amacıyla yaptırılmış.

Tarihi tabya, karargah, avlunun üç yanında sıralanan koğuş, pusu ve topçu odalarından oluşuyor.

Birbiri ile geçiş yapılabilen odalarda havalandırma delikleri de bulunan tabyada, topçu odalarının ikisi koğuş kısmının kenarlarında, üçü, dehlizlerin üzerinde yer alıyor.

Koğuş odaları ile topçu odaları arasında merdivenle içten bağlantı sağlanan tabyanın kapı ve pencere kemerlerinde düzgün kesme taş, duvarlarında ise moloz taşlar dikkati çekiyor.

Kaynak: AA / Tevhid Furkan Nehri - Kültür Sanat

Yerel Haberler Kültür Sanat erzurum Kültür Yaşam

Narin'in boyun bölgesinde kanama vardı! İşte 'Histopatoloji' raporunun ayrıntıları

Patolojiden sonuçlar geldi! Narin'le ilgili kahreden bir rapor daha

 Telefonundan uygunsuz görüntüler mi çıktı? Tavşantepe mahallesi imamına soruşturma

Diyanet, Narin'in köyündeki imam için harekete geçti

 Türk Telekom CEO'sundan faturalardaki fahiş artışlara 'Damacanalı' savunma

Türk Telekom CEO'sundan fahiş faturalara "Damacanalı" savunma
Lübnan'da çağrı cihazlarının patlamasında MOSSAD parmağı

Çağrı cihazlarının patlamasında MOSSAD parmağı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Instagram'a yaş sınırı mı geliyor? Türkiye reşit olmayanlar Instagram kullanabilecek mi? Yazgül kimdir? Esra Erol Yazgül kaç yaşında, nereli? İstanbul su kesintisi sorgulama 18 Eylül! İstanbul su kesintisi olan ilçeler hangisi? Tupperware iflas mı etti? Tupperware battı mı? Kızıl Goncalar 2. Sezon ne zaman başlıyor? Kızıl Goncalar 2. sezon afişi yayınlandı mı? Dilan Çıtak kimdir? Dilan Çıtak kaç yaşında, nereli? İbrahim Tatlıses'in kızı kim? Kuruluş Osman bu akşam var mı? 18 Eylül ATV yayın akışı, Kuruluş Osman yeni sezon bölümü yayınlanacak mı? Antalya hava durumu 18 Eylül | Bugün Antalya'da hava nasıl olacak? Anayasanın 4. Maddesi nedir? Anayasanın ilk 4 maddesi nelerdir? Anayasanın 4. Maddesi değiştirilebilir mi? Pınar Deniz'in gelinliği ne kadar? Kaan Yıldırım ile Pınar Deniz'in düğün kareleri… FB- GS derbisi maç bilet fiyatları ne kadar? Passolig maç bileti satın al!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });