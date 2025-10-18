Büyük Mısır Müzesi Resmen Açılıyor

Aralarında dünyanın 7 harikasından biri sayılan Keops'un da bulunduğu Giza Piramitlerinin yakınında inşa edilen Büyük Mısır Müzesi, 3 Kasım'daki resmi açılışın ertesi günü ziyaret edilmeye başlayacak.

Küçük Firavun" ve "Altın Firavun" lakaplı Kral Tutankamun'un hazineleri, Büyük Giza Piramidi'ni yaptıran firavun Khufu'nun gemisi ve annesi I. Kraliçe Hetepheres'in koleksiyonu ile hanedanlık öncesi dönemden Yunan ve Roma dönemlerine kadar uzanan farklı dönemlere ait 100 binin üzerinde arkeolojik eser bu müzede buluşuyor.

Kahire'nin batısında, Giza Piramitlerini selamlayan bir noktada yükselen Büyük Mısır Müzesi'nde, ziyaretçiler firavun Tutankamun'un tüm hazinesini tek bir alanda görebilecek.

"Benzersiz bir deneyim"

Mısırlı arkeolog Mecdi Şakir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Büyük Mısır Müzesi'nin, açılışıyla ziyaretçilerin benzersiz bir deneyim yaşayacağını söyledi.

Müzenin, 3 bin yıl kadar önce yaşayan firavun Tutankamun'a ait 5 binden fazla eseri özel salonlarda sergileyerek etkileyici bir sunum yapacağını ifade eden Şakir, "Dünya üzerindeki en güzel arkeolojik eserleri barındırıyor ve firavunların en ünlüsü olan Kral Tutankamun'u misafir ediyor." dedi.

Ziyaretçilerin yalnızca eserlerin kendisinden değil sunumundan da keyif alacağını düşündüğünü dile getiren Mısırlı arkeolog, "Tutankamun'un ünlü maskesi dahil toplamda 7 bin metrekareyi aşan iki sergi salonunda 5 binden fazla eser sergilenecek." diye konuştu.

Şakir, ziyaretçileri birbiri ardınca sıralanan her bir salonda belirli bir dönem ait eserlerin karşılayacağını, diğer salonlarda da dini inançların sergilendiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Eskiden yalnızca belirli dönemlerin örneğin Eski, Orta veya Yeni Krallık eserleri ayrı salonlarda sergilenirdi; şimdi ise tek bir konunun panoramik bir biçimde sunumu yapılacak.

Büyük Mısır Müzesi'ndeki her bir arkeolojik eserin benzeri görülmemiş bir sergileme senaryosu var; daha önce gördüğümüz bir eseri bile yeni sunumuyla izlemek, ziyaret ve takip keyfini artıracak, eşi görülmemiş bir deneyim olacak."

Turistlerin giriş-çıkışının kolaylaştırıldığını, ulaşım, yiyecek ve hediyelik eşya alanlarının bulunduğunu ve müzedeki "Sonsuzluk Penceresi"nden piramitlerin izlenebileceğini belirten Şakir, müzeyi yılda 5 ila 8 milyon turistin ziyaret etmesinin beklendiğini ifade etti.

"Mısır'ın kültürel mirasını dünyaya yeniden anlatan bir simge"

Mısırlı arkeoloji araştırmacısı Ömer Hadri de müze için "dev bir proje" değerlendirmesinde bulundu.

Hadri, "Bu sadece bir müze değil, Mısır'ın kültürel mirasını dünyaya yeniden anlatan bir simge. Piramitler, Kahire Müzesi, Kıpti ve İslam sanatları müzeleriyle birlikte ülkenin tarihi coğrafyasına yeni bir boyut kazandırıyor." diye konuştu.

Mısır'da inşa edilen her müzenin tarihi başarı olduğunu dile getiren Hadri, "Mısır, hem depolarda hem sergi salonlarında hem de müzelerde milyonlarca eseriyle, yüzlerce arkeolojik bölgeye sahip bir medeniyetler ülkesidir." ifadelerini kullandı.

Müzenin açılış törenine Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin yanı sıra çok sayıda devlet başkanı ve liderin de katılması planlanıyor.

Büyük Mısır Müzesi

Mısır Turizm ve Tarihi Eserler Bakanlığının verilerine göre, Büyük Mısır Müzesini kurma fikri 1990'lı yıllarda ortaya atıldı.

Mısır'ın başkenti Kahire'de, Giza Piramitlerinin karşısındaki alanda inşa edilen müze, piramitlere atıfla üçgen mimarinin hakim olduğu bir yapıda tasarlandı. 2002'de temeli atılan ve 2005'te inşaatına başlanan müze binası, 2021'de tamamlandı.

Mısır Turizm ve Tarihi Eserler Bakanlığına göre müze, 300 bin metrekarelik alanıyla dünyanın en büyük arkeoloji müzelerinden birisi olan Büyük Mısır Müzesi, sadece bir sergi alanı değil, aynı zamanda bir kültür, eğitim ve eğlence merkezi olarak tasarlandı.

100 binden fazla eserin sergileneceği yapıda, 5 bin parçadan oluşan Tutankamun'a ait eşyalar, müzenin en önemli eserleri arasında sayılıyor.

Resmi açılıştan önce müze, alanın hazır olup olmadığını ve "ziyaretçi deneyimini" test etmek amacıyla deneme ziyaretlerine açılmıştı.

Bu süreçte ziyaretçiler, ana sergi salonlarına ve diğer bazı bölümlere girebiliyorlardı. Ancak Kral Tutankamun'un tüm hazinesinin tek bir alanda sergilendiği salonlar, ilk kez müzenin resmi açılışıyla görülebilecek.