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Bursa Olgunlaşma Enstitüsü Kapı Tokmakları Sergisi

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Bursa Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlanan Kapı Tokmakları Sergisi, Tayyare Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu. Sergide, Bursa'nın asırlık yapılarındaki kapı tokmaklarından esinlenerek tasarlanan seramik ve cam süslemeleri yer alıyor.

Bursa Olgunlaşma Enstitüsünce hazırlanan Kapı Tokmakları Sergisi, Tayyare Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu.

Enstitünün Araştırma Bölümü tarafından Bursa'nın asırlık yapılarındaki kapı tokmakları araştırmasından yola çıkılarak Seramik ve Cam Süsleme Teknolojileri Atölyesi'nde tasarlanan eserlerden oluşan sergi, Tayyare Kültür Merkezi Cemal Nadir Sergi Salonu'nda ziyarete açıldı.

İşlevsel 18'inci ve 19'uncu yüzyıla ait Bursa bölgesi kapı tokmakları ve desenlerinden yola çıkılarak, seramik ve tiffany vitray teknikleriyle şekillendirilen özgün tasarımlarla oluşturulan sergide, seramik panolar, seramik vazo formlar, aplikler, çini tabaklar, kabartma tekniği ile yapılan rölyef vazolar, kabartma ve rölyef düzenlemesi seramik panolar ile heykel formlara yer verildi.

Toprak, su ve ateş elementlerinin birleşimiyle ortaya çıkan seramik kapı tokmakları sergisi, 2 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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