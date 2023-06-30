Bursa Kent Konseyi tarafından düzenlenen 'Büyük Hemşehri Bayramlaşması', Edirne'den Kars'a, Balkanlardan Kafkaslara kadar geniş gönül coğrafyamızdaki birçok farklı kültürü bir kez daha buluşturdu.

- Bursa'nın büyük bayram buluşması

BURSA - Bursa Kent Konseyi tarafından düzenlenen 'Büyük Hemşehri Bayramlaşması', Edirne'den Kars'a, Balkanlardan Kafkaslara kadar geniş gönül coğrafyamızdaki birçok farklı kültürü bir kez daha buluşturdu. Üçüncüsü düzenlenen Türkiye'ye örnek buluşmaya 80'in üzerinde farklı dernek katılarak adeta Türkiye mozaiği oluşturdu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla Bursa Kent Konseyi'nin Hemşehri Dernekleri, Federasyonları ve Konfederasyonlarını bir araya getirdiği 'Bursa Büyük Hemşehri Bayramlaşması'nın üçüncüsü, Atatürk Kongre Kültür Merkezi Fuar Alanı'nda yapıldı. Türkiye'nin her bölgesinden şehirlerin yanı sıra, Ahıska, Rumeli ve Kırım gibi gönül coğrafyasından yörelerin stant kurduğu buluşmaya, yüzlerce Bursalı katılarak bayramlaştı. Türkiye'de bir ilk olan bayramlaşmada, dernekler kendi yöresel tatlarını misafirlere ikram ederek, bayram geleneğini yaşattı. Mehter takımı ve yöresel halk oyunları ekiplerinin de performans sergilediği programda, farklı kültürler bulaşarak Türkiye'ye örnek bir tablo oluşturdu. Adeta Türkiye mozaiğinin yansıtıldığı bayramlaşma programına, Bursa Milletvekilleri Emine Yavuz Gözgeç, Ahmet Kılıç ve Ayhan Salman, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ali Mersin, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, siyasi parti yöneticileri, sivil toplum kuruluşları, dernek, federasyon ve konfederasyon üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Stantları tek tek gezerek Bursalıların bayramını kutlayan protokol, yöresel lezzetlerin de tadına baktı.

Etkinliğin açılış töreninde konuşan Bursa Milletvekili Ayhan Salman, Bursa'da yaşıyor olmaktan dolayı şanslı olduklarını söyledi. Bursa'yı çiçek bahçesine benzeten Ayhan Salman, "Ülkemiz, vatanımız, dünyanın en güzel ülkelerinden bir tanesi. Çok şanslıyız, böylesine güzel bir ülkede yaşıyoruz. Bu güzel vatanımızda belki de bizim için en güzel şey Bursa'mızda olmak. Bursa'mızda yaşamak çok kıymetli. Bursa'mız bir çiçek bahçesi gibi. Hem balkanlardan hem Kafkaslardan, hem 81 vilayetten Bursa'ya gelmişiz. Bursa'mıza gelirken kültürünü, örfünü adetini getirmiş, Bursa'mızı daha da zenginleştirmiş, daha da güzelleştirmiş ve çok güzel bir şehir haline getirmiş olan bütün hemşehrilerimize, bütün sivil toplum örgütlerimize, bütün hemşehri derneklerimize çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmasında İsveç'te yaşanan Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonuna tepki gösteren Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ise, "İsveç'te büyük bir provokasyon gerçekleşti. İnşallah bizler bu birlik ve beraberliğimizden, güçlü demokrasimizden aldığımız değerlerle birlikte dünyada yeniden İslam medeniyetimizi, merhamet medeniyetimizi inşallah birlikte gerçekleştireceğiz" dedi.

Bursa'da kentlilik bilinci oluşturmak adına bu tür etkinliklerin önemine vurgu yapan Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan da "Kurban Bayramı yakınlaşmanın, kardeşliğin, birlik ve beraberliğin en fazla yaşanması gereken bayramdır. Bursa'da kentlilik bilincini oluşturmak için bu tür bir organizasyonun yapılmasının ihtiyaç olduğuna karar verdik, arkadaşlarımız bunu 'bayramlaşma ile başlatalım' dedi. Bursa hepinizin malumu olduğu üzere bir göçmen şehri. Bursa'da bu güzelliği yaşamak için, bu bayramlaşmaya, hatta daha ileriki safhalarda Bursa için bir manifesto yayınlama ihtiyacının olduğuna karar verdik. Bu kültürleri bir araya getiren Bursa elbette ki kendi manifestosunu kendi yayınlayacak. Bursa'da ne yapılmalı? Nasıl yapılmalı? Neye karar vermeli? İşte buradaki bu hemşerilerimiz karar vermeli" dedi. İsveç'te yaşanan provokasyona da tepkisini dile getiren Orhan, "İsveç'te bizim kutsalımız olan Kur'an-ı Kerim'e yapılan yanlış hakaret, çok çirkin bir davranış. Biz onların dinlerine, onların kitaplarına hiçbir şey yapmıyoruz. Saygıda kusur etmiyoruz. Onlar da bizim dinimize, kitabımıza, kutsalımıza laf etmemeliler" diye konuştu.