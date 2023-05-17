Bursa Nilüfer Belediyesi'nden Sanatseverlere İki Sergi

Bursa Nilüfer Belediyesi tarafından düzenlenen 'Böyle Rüyadaymış Gibi' ve 'İstikrarlı Hayaller' sergileri Nazım Hikmet Kültürevi'nde ziyaret edilebilecek. Sergiler 10 Temmuz tarihine kadar açık kalacak.

Bursa Nilüfer Belediyesinin düzenlediği "Böyle Rüyadaymış Gibi" ve "İstikrarlı Hayaller" sergileri, 10 Temmuz'a kadar ziyaret edilebilecek.

Nazım Hikmet Kültürevi'nde sergilenen, Derya Yücel küratörlüğündeki "Böyle Rüyadaymış Gibi" sergisi, Türkiye'de soyut resmin temsilcilerinden Ferruh Başağa ve genç kuşak disiplinler arası sanatçı Defne Tesal'ın soyutlamaya yönelik tasarlama ve icat etme süreçlerini karşılaştırıyor.

Küratörlüğünü Yekhan Pınarlıgil'in yaptığı??????? "İstikrarlı Hayaller" sergisinde ise 21 genç sanatçının rengarenk tuvalleri, yerleştirmeleri ve heykelleri ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

Sergide yer alan sanatçılar arasında Aras Seddigh, Aylin Zaptçıoğlu, Bawer Doğanay, Bora Aşık, Çınar Eslek, Doğu Özgün, Duygu Deniz Bilgin, Erol Eskici, Gökçen Cabadan, Güçlü Öztekin, İhsan Oturmak, Meltem Şahin, Merve Morkoç, Mısra Balkan, Murat Balcı, Nazım Ünal Yılmaz, Nur Özkaya, Onur Gülfidan, Rafet Arslan, Sinan Tuncay ve Tayfun Gülnar bulunuyor.