Bursa Muhtarlar Korosu Yorgunluklarını Şarkılarla Atıyor

Bursa'nın farklı ilçelerindeki mahallelerde görev yapan muhtarlar, yorgunluklarını oluşturdukları koroyla sahne alarak atıyor.

Bursa'nın 8 ilçesinden bir araya gelen muhtarlar 2018'de "Muhtarlar Korosu"nu kurdu.

Aktif görev alan 24 muhtarın haftanın bir günü bir araya gelerek çalışma yaptığı koro ekibi, Bursa Büyükşehir Belidiyesi Çalgıcı Mektebi Roman Orkestrası'yla sahne alıyor.

Kurulduğu günden bu yana 30'un üzerinde konser veren koro, özel ve resmi günlerde sahne alıyor. Önceki yıllarda koroda görev almalarına rağmen, muhtar seçilemeyen koro üyelerinin yerine ise yeni muhtarlar ekleniyor.

Daha önce Bursa'nın ilçelerinde sahne alan koro, ilk şehir dışı konserini vermeye hazırlanıyor.

"Bu koroda her isteyen muhtar gelip yer alabilir"

Bursa Muhtarlar Korosu Başkanı ve Davutdede Mahalle Muhtarı Ersin Özbek, AA muhabirine, Muhtarlar Korosu'nun 2018 yılında Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Çalgıcı Mektebi Roman Orkestrasıyla birlikte sahne alarak başladığını söyledi.

Özbek, son olarak Öğretmenler Günü için sahne aldıklarını belirterek, "Sosyal bir faaliyet yaşamak için aktif muhtarlarımızla devam ettiğimiz bir sosyal çalışma projesi. 17 ilçenin hepsinde olmasa da 8 ilçemizden muhtarlarımız bu koroda var. Günün yorgunluğunu haftada bir gün de olsa çalışma yaparken atıyoruz ve sonucunda ödül olarak da yakın ilçelerimize giderek konserler veriyoruz." ifadesini kullandı.

Koroda görev almak için aktif olarak muhtarlık görevinin sürdürülmesi gerektiğini dile getiren Özbek, şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz seçimlerde muhtarlığı kaybeden arkadaşlarımız olduğu için koroda aktif muhtarlarla devam etmek zorunda kaldık. Bu koroda her isteyen muhtar gelip yer alabilir. Belki de Bursa'nın en iyi saz ekibi Büyükşehir Belediyesi Çalgıcı Mektep Orkestrasıyla çalışıyoruz. Onların ve belediyenin desteğiyle sosyal faaliyetlerde bulunuyoruz."

Özbek, konser verdikleri vatandaşlar tarafından çok sıcak karşılandıklarını dile getirerek,"Yeni seçilen muhtar arkadaşlarla beraber, aramızda güzel seslerimiz de var. Sonuçta amatörüz profesyonel olarak yapmıyoruz ama o duyguyu yaşayıp sahnede dinleyiciye aktarabiliyorsak ne mutlu bize." diye konuştu.

Şehirlerarası konserlere de başlayacaklarını belirten Özbek, "İlerleyen günlerde Kocaeli veya Bandırma konserimiz olacak. İnşallah İstanbul ve Ankara konseri de dahil ederiz. Türkiye'de ilk ve tek aktif şu an devam eden ve yoğun olarak süreci devam ettiren tek muhtarlar korusu biziz." dedi.

Koro üyelerinden Karacaali Mahallesi Muhtarı Göksal Noca ise muhtarlar olarak günlerinin yoğun geçtiğini ancak haftanın bir günü koroya gelerek enerjilerini attıklarını söyledi.

Grup arkadaşlarının iyi anlaştığını vurgulayan Noca, "Bir de arkamızdaki orkestra muhteşem. Kurulduğu günden beri bu korodayım. Derslerimizi hiç aksatmadan her hafta geliyoruz. Ben çok seviyorum. Şarkı söylemek zaten çok güzel bir şey. Bir de bu arkadaşlarla olunca daha güzel oluyor." ifadesini kullandı.