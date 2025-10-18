Bursa Düşünce Okulu Açıldı: Türkiye'nin Kültürel Rolü Vurgulandı

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) Yönetim Kurulu Başkanı ve Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, "Batı düşüncesinin küresel ölçekteki yayılımının politik, pratik, gündelik hayat olarak tezahür biçiminin, en nihayet insanlığı Gazze gibi bir sona sürüklediğini fiili olarak bütün dünya görmüş durumda." dedi.

Yılmaz, Yıldırım Belediyesi ve BUÜ işbirliğiyle hayata geçirilen Bursa Düşünce Okulu'nun Alev Alatlı Şehir Düşünce ve Sanat Merkezi'ndeki açılış töreninde, bu yıl ilki düzenlenen okulun daha da zenginleşerek süreceğini söyledi.

İnsanlığın düşünce macerasının, üzerinde en fazla düşünülen, en fazla eser verilen konu olduğunu belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"İnsanlığın varoluşsal kriz içinde yaşadığı günümüz dünyasında, dünyaya bir teklif ortaya çıkacaksa o teklifin, Türkiye içindeki kültürel iktidar tartışmasının çok ötesinde, bu toprakların sahipleri olarak bizlerin üzerinden ulaşacağına dair bir inanç ve iddiaya sahibiz. Batı düşüncesinin küresel ölçekteki yayılımının politik, pratik, gündelik hayat olarak tezahür biçiminin, en nihayet insanlığı Gazze gibi bir sona sürüklediğini fiili olarak bütün dünya görmüş durumda. Gazze, bunun katliamla sonuçlanan somut bir sonucu gibi duruyorsa da tek tek Batılı insanların kendilerinin de bir tür varoluşsal krizle karşı karşıya kaldıkları ve içinden çıkmanın yollarını aradıkları bir dünya ahvaliyle karşı karşıyayız. Buna cevap, yalnızca buralardan, bu topraklardan, bizim dünyamızdan bir sesle verilebilir durumdadır. Bu iddiaya sahibiz."

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz da dünyanın yeni bir medeniyete ihtiyacı olduğunu, "merhamet medeniyeti" tasavvurunun inşa süresinde Türkiye'nin önemli rol alacağını ifade etti.

Bu medeniyetin inşasında rol almaktan duydukları memnuniyeti dile getiren Yılmaz, "Bursa Düşünce Okulu'na bilhassa üniversite öğrencileri, araştırma görevlileri, yüksek lisans, doktora yapan öğrenciler 500'ün üzerinde başvuru aldık. Bugün 50 kişi burada ders görecek ve medeniyete değerler üretecek. Her öğrenciye her ay 2 bin lira burs vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından Prof. Dr. Yılmaz, okulun açılış dersini verdi.

Katılımcıların kendilerini çok yönlü geliştirebilmesi, okumaya, araştırmaya, düşünmeye daha fazla vakit ayırabilmesi amacıyla "Düşünce, Bilgi, Bilim", "Medeniyet, Kültür, Tarih" ve "Edebiyat, Sanat, Ahlak" başlıklarında düzenlenen Bursa Düşünce Okulu'nda, önde gelen isimler 5 ay boyunca çeşitli konularda dersler verecek.