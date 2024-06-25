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Bursa Devlet Tiyatrosu 'Keşanlı Ali Destanı' oyununu Balıkesir'de sahneledi

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Bursa Devlet Tiyatrosu, Türk tiyatrosunun başyapıtlarından 'Keşanlı Ali Destanı' oyununu Balıkesir'de sanatseverlerle buluşturdu. Haldun Taner'in yazdığı, müziklerini Yalçın Tura'nın bestelediği, Bora Özkula'nın yönettiği oyun beğeni topladı.

Bursa Devlet Tiyatrosu, Türk tiyatrosunun başyapıtlarından "Keşanlı Ali Destanı" oyununu Balıkesir'de sanatseverlerle buluşturdu.

Bursa Devlet Tiyatrosundan yapılan açıklamaya göre, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünün "Hiçbir yeri unutmadık" temalı Büyük Anadolu Turnesi devam ediyor.

Turne kapsamında Bursa Devlet Tiyatrosu yapımı "Keşanlı Ali Destanı" adlı oyun, Avlu Kongre ve Kültür Merkezinde sahneye konuldu.

Haldun Taner'in yazdığı, müziklerini Yalçın Tura'nın bestelediği, Bora Özkula'nın yönettiği oyun beğeni topladı.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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