Bursa'dan Çanakkale'ye kültür turları devam ediyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen kültür turları kapsamında Çanakkale'ye götürülen ziyaretçi sayısının yıl sonuna kadar 75 bine ulaşması hedefleniyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, gezi rotasında Kilitbahir, Rumeli Mecidiye Tabyası, Seyit Onbaşı Anıtı, Çanakkale 1915 Hilal-i Ahmer Canlandırma Alanı, Şehitler Abidesi, Kanlısırt siperleri, Bomba Sırtı, 57. Alay Şehitliği ve Cokbayırı bulunuyor.

Mayıs ayı başında başlayan turlarla şu ana kadar 7 bin 500 Bursalı Çanakkale'ye götürüldü. Bu sayının yıl sonuna kadar 75 bine ulaşması planlanıyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Çanakkale'ye giden bir kafileyle kahvaltıda buluşarak, onları Türk bayrakları eşliğinde uğurladı.

Uğurlama töreninde konuşan Aktaş, Bursa'nın Çanakkale Savaşları'nda en fazla şehit veren illerden olduğunu hatırlattı.

Türkiye'nin aradan geçen 108 yılda çok şeyleri başardığını vurgulayan Aktaş, şunları kaydetti:

"Bu psikolojiyle Çanakkale'ye giderseniz ülkemiz nerden nereye gelmiş, neleri başarmış göreceksiniz. Orada yan yana yatan aslanların hangi psikolojiyle canlarını seve seve feda ettiklerini hep beraber göreceksiniz. Onlar memleketlere bakmadan, kökenlerine bakmadan gidip orada hiç gözlerini kırpmadan canlarını feda ettiler. Yıl sonuna kadar 1500 turu tamamlayacağız ve 75 bin kişiye Çanakkale'yi göstermiş olacağız. Bursa gibi en fazla şehit veren bir şehrin parçası olmak, bu şehre hizmet etmek son derece büyük bir mutluluk. Ben bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum."