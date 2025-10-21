Bursa'da 'Zulmü Fırçala' Etkinliğiyle Filistin'e Destek

Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibi ressam İlhami Atalay öncülüğünde Filistin'e destek için başlatılan "Zulmü fırçala" etkinliği, Bursa'da lise öğrencileri tarafından gerçekleştirildi.

Mihraplı Abdulkadir Can Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleştirilen etkinlik kapsamında, İlhami Atalay'ın öğrencilerinden ressam ve ebru sanatçısı Merve Şentürk, lisenin Geleneksel ve Çağdaş Görsel Sanatlar Bölümü'nden 40 öğrencinin Filistin'de yaşanan soykırımı duyurmak için resim çizmesine öncülük etti.

Merve Şentürk, AA muhabirine, projenin 2 sene önce Ayasofya Meydanı'nda başladığını söyledi.

Fırçaları gençlerle buluşturarak umudu yaygınlaştırmak istediklerini belirten Şentürk, "Projemizin amacı ayda bir imam hatip liselerine giderek gençlerle beraber farkındalık oluşturmak, sanatın, çizgilerin çoğalması ve zulmü fırçalayarak insanlığa ses olmak. Bizler ve projeye katılanlar gönüllülük esasıyla bu işi yapıyor. Zulmü fırçalarken gönüllülüğü de yaygınlaştırmış oluyoruz. Gittiğimiz yerlerde de aslında pozitif geri dönüşler oluyor." ifadesini kullandı.

Şentürk, gençlerin Filistin'de yaşanan zulüm konusunda farkındalık sahibi olduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bundan sonrası için de hem okullarda hem de gittiğimiz yerlerde yapılan çalışmalarla alakalı sergiler planlıyoruz. Öğrenciler özgün çalışıyorlar çünkü biz aynı zamanda gittiğimiz okullarda İlham Hoca'nın 'yama yama' tekniğini de anlatıyoruz. Herkes istediği resmi yapıyor. Gençler, savaşta uzuv kaybı yaşamış çocukları ya da yemek bulamayan insanları veya haykıran anneleri aslında kendiliğinden yapıyorlar. Çünkü hepimizin içinde bir duygu yoğunluğu var."

Okulun görsel sanatlar öğretmenlerinden İzden Coşkun da etkinliğe 10. ve 11. sınıf öğrencilerinin katıldığını ve Filistin halkının uğradığı zulmü sanatın evrensel diliyle anlatmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Gazze'de yaşanan soykırımın insanlık tarihi açısından utanç verici olduğunu aktaran Coşkun, "Duygularımızı, düşüncelerimizi altüst eden bir süreçten geçiyoruz. Dilerim en kısa zamanda son bulur ve ağlamayan çocuklar, annesiz, babasız kalmayan çocuklar olur. İnşallah güzel bir başlangıç olsun bundan sonra. " ifadesini kullandı.

Etkinliğe katılan 11. sınıf öğrencisi Medina Aleyna Kayaoğlu da çizdiği resimde Filistinlilerin duygularını tuvale yansıtmaya çalıştığını belirterek, "Özellikle zulmün tarafını çizerken çok üzülüyorum ve duygulanıyorum. Yani tekrar aslında onların mücadelelerini, savaşlarını hatırlıyorum ve bu da aslında onlarla daha fazla yine empati kurmamı, anlayabilmemi sağlıyor." diye konuştu.

Öğrenciler resim çizdikten sonra okul bahçesinde ellerindeki düdükleri çalarak İsrail'i protesto etti.