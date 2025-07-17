Bursa'da Yaban Kedisi Fotokapanla Görüntülendi
Bursa'nın ormanlık alanlarında yerleştirilen fotokapan, bir yaban kedisinin doğal hareketlerini kaydetti.
Bursa'da yaban kedisi fotokapanla kaydedildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğünce, yaban hayatını izlemek amacıyla ormanlık alanlardaki bazı noktalara fotokapan yerleştirildi.
Bölgede kayıt alan fotokapan, bir yaban kedisini görüntüledi.
Kayıtlarda, orman içinde gezintiye çıkan yaban kedisinin doğal hareketleri görüldü.
Kaynak: AA / Semih Şahin - Kültür Sanat