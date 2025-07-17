Bursa'da Yaban Kedisi Fotokapanla Görüntülendi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın ormanlık alanlarında yerleştirilen fotokapan, bir yaban kedisinin doğal hareketlerini kaydetti.

Bursa'da yaban kedisi fotokapanla kaydedildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğünce, yaban hayatını izlemek amacıyla ormanlık alanlardaki bazı noktalara fotokapan yerleştirildi.

Bölgede kayıt alan fotokapan, bir yaban kedisini görüntüledi.

Kayıtlarda, orman içinde gezintiye çıkan yaban kedisinin doğal hareketleri görüldü.

Kaynak: AA / Semih Şahin - Kültür Sanat
Erdem Kınay'dan Simge Sağın'a sert sözler: Kazık atıp gitti

Ünlü müzisyen, Simge Sağın'ı ifşaladı! Eski defterler açıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Faladdin'in sahibi gözaltına alındı! 107.5 milyon liralık mal varlığına el kondu

Faladdin'in dudak uçuklatan serveti! Hepsine el konuldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.