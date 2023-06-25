Bursa'da 'Türkiye Benim' Gösterisi

Prusa Sanat Dans Okulu tarafından düzenlenen 'Türkiye Benim' gösterisinde Cumhuriyetin 100'üncü Yıl Marşı Bursalı sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen gösteriye Bursalı sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.