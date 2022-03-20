Bursa'da tiyatro festivalinde "Şapka, Çikolata ve Başka Şeyler" oyunu sahne alacak

BURSA (AA) - "Bursa Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali"nde Bulgaristan-Kuzey Makedonya'dan Spam Stüdyosu ve Golden Elec Tiyatrosu yapımı " Şapka, Çikolata ve Başka Şeyler", yarın tiyatro severlerle buluşturulacak.

Bursa Devlet Tiyatrolarından yapılan açıklamaya göre, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü tarafından 9'uncusu gerçekleştirilen festival kapsamında, Bulgaristan-Kuzey Makedonya'dan Spam Stüdyosu ve Golden Elec Tiyatrosu sahne alacak.

Çeşitli skeçler ve absürt durumlar üzerinden günümüzün varoluş paradoksunu anlatan oyunun dekor ve kostüm tasarımı Ana Bateva'ya, müzikleri ise Stefan Zdraveski'ye ait.

Hanoch Levin'in yazdığı ve Ana Bateva'nın yönettiği oyun, Ahmet Vefik Paşa Sahnesi'nde saat 20.00'de izlenebilecek.

Festival, "Şapka, Çikolata ve Başka Şeyler" oyunun ardından Hırvatistan'dan Triko Circus Tiyatrosu yapımı "Dulcinea'yı Unutun" adlı oyunla devam edecek.